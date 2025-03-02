金曲歌王方大同1週前病逝 享年41歲-對抗頑疾5年安詳離世 家屬低調處理後事

方大同在2017年以專輯《JTW 西遊記》奪下金曲歌王。 （資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕來自香港的金曲歌王方大同在上月病逝，享年41歲，經紀公司昨證實噩耗，透露方大同以積極的態度面對頑疾5年，於2月21日早晨，平靜而安詳離開這個世界；傳出家屬昨天舉辦了告別式，現場也公開方大同生前留下最後的話語，是與親友及歌迷最後的告別，以雅致得體的態度走完生命之路。

方大同去年9月拍片分享近況，透露正在康復的路上。（翻攝臉書）

強撐病弱身軀 宅錄完成夢想家專輯

方大同因病淡出幕前許久，他去年在社群以短片露面，身形看來暴瘦一圈，當時宣布要推出新專輯《夢想家》的好消息，透露正在前往康復的路上。

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方大同始終沒有公開生了什麼疾病，透露病情一度影響到他呼吸的機能，有段時間根本無法唱歌，「挺難熬的那段時間，可是我還有音樂夢想。」

最終方大同撐著病體，以宅錄完成這張專輯，他在調養身體的期間，腦中一直有創作靈感湧現，當時心想：「這年代有人會聽AI唱歌，那應該也可以接受病人唱歌吧？」令人遺憾的是，方大同完成專輯，一直期待有機會重返舞台與歌迷分享音樂，卻不幸在上月病逝。​​​

方大同在生病期間完成了最後的專輯《夢想家》。（Hit Fm提供）

傳昨舉行告別式 留遺言與歌迷共勉

方大同過世一週，經紀公司昨天才公開死訊，令歌迷震驚不已，經紀公司表示：「（方大同）前往生命旅程的另一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。​​​」

方大同的經紀公司昨回應：「感謝大家相當喜愛方大同的音樂，家屬將低調處理後事。」昨天傳出方大同的悼念儀式圓滿落幕，現場還有提供字卡，是方大同最後留下的話語。

方大同感嘆「時間不等人」，以及生活帶給人們各種的轉折和挑戰，「但我認為我們的目標之一，應該是以雅致得體的態度去走完生命之路。」最後他說「祝你在未來的日子裏，繼續懷抱夢想，持續努力，成長進化，在人生的每個階段充分發揮自己的潛能。」讓粉絲看了鼻酸。

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