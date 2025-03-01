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《人物專訪2-1》項婕如破7年魔咒 為自己造浪感謝肯定 赴法充電3個月脫胎換骨

項婕如在電影《夜校女生》中表面上雖然是小綠綠學霸，內心卻藏著脆弱與自我懷疑。（記者陳奕全攝）項婕如在電影《夜校女生》中表面上雖然是小綠綠學霸，內心卻藏著脆弱與自我懷疑。（記者陳奕全攝）

記者廖俐惠／專訪

項婕如揮別以往的不自信，自認比過去的自己更進步了。（記者陳奕全攝，場地提供／誇張古懂咖啡店）項婕如揮別以往的不自信，自認比過去的自己更進步了。（記者陳奕全攝，場地提供／誇張古懂咖啡店）

項婕如自2018年出道以來，曾遭受許多批評砲火，她感到自卑，數度懷疑是否適合演員這份工作。去年她揮別老東家，並前往法國充電3個月，希望能稍微停下腳步。回到台灣的她脫胎換骨，現在眼神中多了份自信，「我不是天才型的選手，很感謝被肯定和看見，會更加堅定我該走的路。」

去年出走老東家 自扛經紀人角色

項婕如在電影《夜校女生》中飾演的敏敏，表面上雖然是小綠綠學霸，內心卻藏著脆弱與自我懷疑。過去的項婕如也是如此，不過最近的她突破了「七年魔咒」，出道7年找到了方法克服沒自信。被問到轉變的契機為何？項婕如稱前兩年經歷了低潮，情緒壓力大到連身體都亮紅燈，加上去年一月出走老東家，當起自己的經紀人之後，被迫成長。

她有感而發：「以前在大樹下會有人幫你遮風避雨，很多事情會告訴你要怎麼做，現在自己要做決定並承擔後果，我發現我是會害怕的。」項婕如不諱言當自己的經紀人很辛苦，苦差事全都得自己來。

珍惜台灣工作機會 累積經驗值化為動力

去年她獲得台北電影獎影后提名，達到人生中的小里程碑後，項婕如到巴黎休假3個月，她被當地表演者的能量所感染，卻也意識到法國競爭激烈，收入不一定穩定，因此更加珍惜在台灣的工作機會。項婕如認為，內心的成就感是讓她繼續當演員的動力，不知不覺中也累積了許多經驗值，就像去年她演的電影《愛的噩夢》突然在網上引發討論，讓項婕如驕傲且開心：「我參與的片被看見了！」

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