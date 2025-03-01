晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（人物專訪）派汀森自爆是超粉 初會奉俊昊緊張變有趣 讚《米奇17號》獨特

羅勃派汀森（右）開心和導演奉俊昊合作《米奇17號》，直說一開始讀劇本就感到與眾不同。（華納兄弟提供）羅勃派汀森（右）開心和導演奉俊昊合作《米奇17號》，直說一開始讀劇本就感到與眾不同。（華納兄弟提供）

記者許世穎／專訪

英國男神羅勃派汀森首度和《寄生上流》金獎導演奉俊昊合作新片《米奇17號》，透露首次見面非常緊張，「因為我對這部片一無所知，他又是一位傳奇人物，我完全不知道該期待什麼！」但當他一讀劇本就感到與眾不同，「劇本異常獨特、結構特別，充滿奉俊昊的標誌性風格！」

羅勃派汀森形容拍攝《米奇17號》時宛如置身於另一顆星球，周圍是浩大的演員與劇組。（華納兄弟提供）羅勃派汀森形容拍攝《米奇17號》時宛如置身於另一顆星球，周圍是浩大的演員與劇組。（華納兄弟提供）

★當米奇17號遇到18號 引發大混亂

該片改編自愛德華艾希頓暢銷小說《米奇7號》，派汀森被派遣執行危險任務的可消耗員工「米奇」，各種生死體驗被用來研究一個未知星球以便殖民，當一個版本的他死去，公司會創造延續記憶的複製品來替代，沒想到第17個版本的他意外存活，碰上了第18個版本的他，因此引發混亂。

雖然初次合作，但派汀森對奉俊昊的風格並不陌生，他說初次見面從緊張變得有趣，「他試圖繞開正題，不直接談論電影，而且還需要透過翻譯，所以會面變得非常有『娛樂性』。」他形容奉俊昊的強大氣場不會讓人一開始就察覺，而是逐漸散布到製作過程每個層面，「這一點讓我非常佩服！」

羅勃派汀森在《米奇17號》的各種生死體驗被用來研究一個未知星球以便殖民。（華納兄弟提供）羅勃派汀森在《米奇17號》的各種生死體驗被用來研究一個未知星球以便殖民。（華納兄弟提供）

★奉俊昊風格鮮明 派汀森嚮往合作

派汀森也大讚奉俊昊非常體貼、幽默風趣、非常專注，同時又很會自嘲，第一次見面就很喜歡他，不諱言一直都是他的超級大粉絲，也很欣賞他在電影中塑造的演員表現，「當時我就知道，無論他準備拍攝什麼，一定都會非常獨特，而這正是我所嚮往的。」

尤其一開始奉俊昊就說他不會進行額外補拍，派汀森說這對自己更精確的調整節奏幫助很大，不會因為不斷重拍而感到筋疲力盡，「而且他在拍攝時也同步進行剪接，很樂意讓我看看自己的表演是否符合整場戲的氛圍，這是一個同心協力的創作過程。」《米奇17號》將於3月6日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中