（人物專訪）派汀森自爆是超粉 初會奉俊昊緊張變有趣 讚《米奇17號》獨特

羅勃派汀森（右）開心和導演奉俊昊合作《米奇17號》，直說一開始讀劇本就感到與眾不同。（華納兄弟提供）

記者許世穎／專訪

英國男神羅勃派汀森首度和《寄生上流》金獎導演奉俊昊合作新片《米奇17號》，透露首次見面非常緊張，「因為我對這部片一無所知，他又是一位傳奇人物，我完全不知道該期待什麼！」但當他一讀劇本就感到與眾不同，「劇本異常獨特、結構特別，充滿奉俊昊的標誌性風格！」

羅勃派汀森形容拍攝《米奇17號》時宛如置身於另一顆星球，周圍是浩大的演員與劇組。（華納兄弟提供）

★當米奇17號遇到18號 引發大混亂

該片改編自愛德華艾希頓暢銷小說《米奇7號》，派汀森被派遣執行危險任務的可消耗員工「米奇」，各種生死體驗被用來研究一個未知星球以便殖民，當一個版本的他死去，公司會創造延續記憶的複製品來替代，沒想到第17個版本的他意外存活，碰上了第18個版本的他，因此引發混亂。

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雖然初次合作，但派汀森對奉俊昊的風格並不陌生，他說初次見面從緊張變得有趣，「他試圖繞開正題，不直接談論電影，而且還需要透過翻譯，所以會面變得非常有『娛樂性』。」他形容奉俊昊的強大氣場不會讓人一開始就察覺，而是逐漸散布到製作過程每個層面，「這一點讓我非常佩服！」

羅勃派汀森在《米奇17號》的各種生死體驗被用來研究一個未知星球以便殖民。（華納兄弟提供）

★奉俊昊風格鮮明 派汀森嚮往合作

派汀森也大讚奉俊昊非常體貼、幽默風趣、非常專注，同時又很會自嘲，第一次見面就很喜歡他，不諱言一直都是他的超級大粉絲，也很欣賞他在電影中塑造的演員表現，「當時我就知道，無論他準備拍攝什麼，一定都會非常獨特，而這正是我所嚮往的。」

尤其一開始奉俊昊就說他不會進行額外補拍，派汀森說這對自己更精確的調整節奏幫助很大，不會因為不斷重拍而感到筋疲力盡，「而且他在拍攝時也同步進行剪接，很樂意讓我看看自己的表演是否符合整場戲的氛圍，這是一個同心協力的創作過程。」《米奇17號》將於3月6日在台上映。

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