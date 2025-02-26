愛徒猝逝王偉忠忍慟不加言 大S下葬方式具俊曄仍在考慮中

具俊曄（右）太思念妻子大S，目前還在考慮下葬的方式。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺、侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛2日在日本驟逝，製作人王偉忠當年一手打造大小S出道，也協助S家處理大S後事，他昨和方宥心等人出席新舞台劇《今晚，台北有個大富翁》記者會，面容看來有些憔悴，身形也消瘦許多。面對大批媒體，王偉忠感慨道：「就放下吧，讓逝者安息，大家都往前走。」並以「人在難處不加言、馬到難處不加鞭」的處事標準，表達無法公開悼念的心思。

王偉忠以「人在難處不加言」，表達無法公開悼念的心思。（記者陳奕全攝）

S家人起初計畫將大S樹葬，不立墓碑、不記亡者姓名，後來因具俊曄太愛妻子，希望未來能有個地方可以追思，所以將重新討論下葬地點，昨傳出S家有意找塔位，或另尋一塊墓地並立一個她的雕像，但具俊曄還在考慮中，記者詢問小S和具俊曄經紀人，至截稿前尚未獲得回覆，而王偉忠對此稱「不知情」。

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S媽白髮人送黑髮人，還曾說要「上戰場」，疑似要開戰汪家人，王偉忠不過問此事，認為「昨日新聞都不是今天的心情」，至於小S、具俊曄目前狀況，王偉忠說：「每個人都要調整自己，我也只能安慰，（大S的）親人一定不好過，活著的人要往前走。」

此外，范瑋琪一家感染A型流感，數日後出席王偉忠愛女歸寧宴，被網友質疑他們把流感傳染給同場的大S，但范瑋琪否認此事，王偉忠被問到這事，依舊不發表任何意見，僅說：「所有跟我有關係的人我都會關心，我一輩子不會在人背後講任何事。」

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