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娛樂 最新消息

黃小琥消失多年 情斷德籍男友 健康出問題

滅絕師太黃小琥相隔7年決定重返舞台。（大大娛樂提供）滅絕師太黃小琥相隔7年決定重返舞台。（大大娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕61歲的滅絕師太黃小琥相隔7年開唱，淡出幕前多時的她，昨天露面受訪，坦言與德籍男友情逝陷低潮，就連身體都出了狀況；至於當年的病症，她稱是個人隱私不便透露，現在有定期做健康檢查，更高呼準備好了，決定重返舞台。

黃小琥宣布開唱，受訪吐露心聲。（大大娛樂提供）黃小琥宣布開唱，受訪吐露心聲。（大大娛樂提供）

黃小琥6月21日在北流舉辦「琥·嚮世界巡迴演唱會」，7月5日移師高雄流行音樂中心開唱，她暌違多時公開受訪，前一晚還緊張到失眠。

黃小琥鬆口這些年多在休息，偶爾有接商演，「我在家裡修身養性、尋找自己，好好愛自己，這些年下來，現在這個時間我覺得我準備好了，可以再次跟大家見面。」

黃小琥在2019年與交往10年的德籍男友分手，隔年碰到了疫情，而相處多年的經紀人也結束合作，她說：「我花了很長時間去了解為何會這樣，找到原因之後再去解決、面對、調整。」

黃小琥坦言低潮時有迷失，「我剛開始也不知道要多久（才會痊癒），但我很努力要照顧身心靈。」甚至曾趴在家裡的地板上高喊「不想唱了」、「我為什麼要唱」。

所幸黃小琥這些年，慢慢重新整理自己的狀態，終於決定再出發，她告訴自己「我很棒」，更在台上說道：「我跟這副臭皮囊不知道要再生活多久，但我要好好照顧自己，因為我還要繼續唱下去。」

面對偶爾會焦慮及恐慌的心情，黃小琥談到：「要拿捏好自己的心態就要花很多時間，不能輕忽又要不能想太多，做人好難，光活著就覺得好難。」抒發近來心聲。

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