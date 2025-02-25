（胡如虹和她的藝人朋友們）胡瓜投資自己不嫌老 投身公益樂傳承

胡瓜覺得投資自己跟年輕人是最好的投資。（記者胡如虹攝）

文／胡如虹

你會不會覺得自己年紀越大好像變得越感性！心變得柔軟了，很容易感動，想要為這個社會多做點什麼，看到優秀、上進的年輕後輩會想拉他們一把，忍不住想要做經驗的傳承。

我覺得這種感性，是歲月給我們最美好的禮物，充滿了真善美的能量。

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★《鑽石舞台之夜》回憶殺 好笑好哭好感動

綜藝天王胡瓜變「瓜哥」之後，更親民可愛，也變得更感性了。除了固定主持的《綜藝大集合》仍在各大廟口跟民眾話家常、玩遊戲，不時被婆婆媽媽搶著抱抱、親兩口，坐享師奶殺手的樂趣，他還當起YouTuber開了《下面一位》YouTube頻道，並且召集藝人做公益舉辦《鑽石舞台之夜演唱會》，插科打諢逗笑、娛樂大眾之外，也看到他活到老學到老的人生態度以及想傳承，帶給觀眾滿滿回憶殺的感性一面。

舞群出身的胡瓜在《鑽石舞台之夜》和AKB48 Team TP大跳《APT.》也象徵一種傳承。（記者胡舜翔攝）

前兩天坐在台北流行音樂中心看胡瓜主辦的《鑽石舞台之夜演唱會》，就被他和康康、「歐弟」歐漢聲3位主持人給逗笑到流眼淚。看到他見到賴慧如的阿嬤在化療中仍心心念念孫女的影片，忍不住在台上擦眼淚。還有他推著阿吉仔上台表演時，對著阿吉仔鞠了一個躬才退場，又跟著被他感動，濕了眼眶。

長期主持外景節目深入民間各階層，胡瓜應該是最了解庶民文化的主持人，也許因為聽了很多人的故事，讓他更能體會人間疾苦，長期以來熱中投入做公益，這次舉辦《鑽石舞台之夜演唱會》就是為了公益而唱，他召集藝人一起做公益，也讓大家重溫很多藝人的歌藝。

阿吉仔用生命唱出的歌聲依舊震撼人心，藍心湄的勁歌熱舞配上修長的美腿讓男人、女人都心動；他看好栽培的15歲歌壇新秀鍾采穎歌聲確實讓人驚艷，和金曲歌后曾心梅、賴慧如的合唱，代表著台語歌壇3個不同世代的音樂傳承，看完公演她們的歌聲依舊餘音縈繞。

胡瓜喜歡走在人群中，那是他最愛的舞台。（記者胡如虹攝）

★經營《下面一位》像養孩子 栽培年輕人做頻道

胡瓜說做什麼投資都沒有投資自己跟年輕人好，栽培下一代，才會有源源不斷的東西。做電視這麼多年，一定有他的專業和迷思，但專業與迷思不會讓人進步，成績好會陶醉，成績不好也會沮喪，必須要有一定的動力，跳到另外一個層面去思考，才能進步。他不諱言年輕人做電視節目沒什麼經驗有時很兩光，但年輕人有年輕人的長處，所以他現在學習讓年輕人去開發做YouTube頻道，擅用年輕人的長處，他再去跟隨。

「我現在最不差的就是錢！做了頻道之後，最近觀眾告訴我一件非常好的事情，我這輩子都沒想過；他說你在電視台節目做得再好，都會被停，做這個頻道是你自己的媒體，不會停！感覺就像養孩子。」胡瓜花了很多錢做《下面一位》YouTube頻道，有幾十個人的團隊在幫他企劃、拍攝節目，頻道訂閱人數越來越多，他也越做越起勁。

胡瓜經營《下面一位》YouTube頻道，還和黃西田一起搭捷運去華西街。（下面一位提供）

當YouTuber是胡瓜的新學習，也讓大家看到綜藝天王私底下生活的一面，看他去領老人卡，跟黃西田搭捷運去萬華找老人茶室，才剛領完老人卡，在捷運站就找不到老人卡，翻遍包包跟口袋找東西的緊張模樣跟你我都一樣。他跟盧廣仲、李玉璽、美麗本人去挑戰攀岩，氣喘噓噓的想半途而廢又下不來，只好硬著頭皮繼續，也很像大家在生活中碰到的逆境挑戰，很難但撐著撐著也就過了。

★熱心公益不輕言退休 傳承百戰百勝經驗

能屹立不搖演藝圈幾十年，百戰百勝的胡瓜實力與福報相當，他曾經感恩的說，他是演藝圈漂白最成功的藝人，不管犯了什麼錯，觀眾都會原諒他。知道觀眾愛他，把他當自己人包容接納，他也不忘取之於社會，用之於社會，投身公益。不輕言退休，栽培年輕人、投資年輕人，讓演藝圈變成活水，生生不息。

每次看胡瓜主持、表演都覺得很好笑，常被他逗笑到飆淚。只要有人群的地方就是胡瓜的舞台，聽到觀眾的笑聲就是胡瓜的鑽石舞台，他投資自己，也投資年輕人，人生永遠有下面一位的希望，鑽石舞台自然長青不老。

胡如虹（右）和她的藝人朋友胡瓜。（記者胡如虹攝）

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