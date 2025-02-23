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圭賢成八三夭限定成員 練團室拚酒培養好交情

圭賢成八三夭限定成員 練團室拚酒培養好交情圭賢昨天一連獻唱超過20首歌曲，溫暖嗓音感動許多歌迷。
（D-SHOW提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕Super Junior圭賢昨起在林口體育館連唱兩天，昨邀請樂團八三夭擔任表演嘉賓，成為八三夭的限定成員，還分享自己被邀請到八三夭的練團室，一群人喝酒暢聊到早上5點，團長小橘甚至被灌醉，雙方都留下美好的回憶。

圭賢去年在五股開唱，邀請八三夭的阿璞當嘉賓，這次圭賢再度邀請八三夭合作，且是整團全員到齊，讓圭賢十分感謝。阿璞很開心接到邀請，笑言：「我想說如果可以整團一起來，在台上組另一個團體。」

圭賢選唱八三夭夯曲《我怎麼哭了》，他與阿璞的好歌喉讓全場粉絲聽得如癡如醉，兩人更互相告白「我愛你」，阿璞表示：「這是我們最接近偶像的一刻。」雙方也當場打勾勾，約定好下次再合作。

圭賢昨獻唱多首SJ夯曲之外，還即興表演了《聽海》、《如果你也聽說》、《你好不好》、《想見你想見你想見你》、《那些年》等華語金曲，誠意滿滿。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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