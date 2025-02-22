大港開唱掀奧運拳擊風 鄭宜農14度登台送驚喜

台語歌后鄭宜農第14次參加大港開唱。（出日音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后鄭宜農確定參加第16屆大港開唱音樂祭，她第14次站上港邊舞台為人生高歌，是登台次數最多的女歌手，被封為是「大港女兒」當之無愧。

台灣拳擊國手黃筱雯走下擂台，登上大港舞台。（出日音樂提供）

剛殺青新專輯的鄭宜農興奮表示：「專場演唱會如火如荼準備中，有計畫搶先給大港的粉絲一點驚喜，希望見到大家。」

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台灣拳擊國手甘家葳走下擂台，登上大港舞台。（出日音樂提供）

除了力邀歌后鄭宜農登台，今年大港開唱也掀起了「奧運拳擊風」，台灣拳擊國手黃筱雯、甘家葳走下擂台，首次前進大港開唱的舞台，將開金口與樂團孩子王合力獻聲。

主辦單位表示：「很榮幸今年能跟國訓中心提出邀請，請到兩位拳擊國手來大港同歡，這次不需要在擂台比拚，只要拿起麥克風挑戰當搖滾巨星。」曾奪下東京奧運銅牌的黃筱雯，對於要跟樂團孩子王首次同台，忍不住直呼：「比打拳還緊張。」第16屆大港開唱將於3月29、30日在高雄駁二藝術特區登場。

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