小薰加戲跨騎薛仕凌 被虧像男的 激情床戲鄭人碩難消化

小薰私下一直對自己的身材感到很自卑。（鏡文學提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「小薰」黃瀞怡曾獲金鐘迷你劇女配角肯定，這回在影集《死了一個娛樂女記者之後》中飾演身材火辣的網紅直播主，和金鐘戲王薛仕凌不只有咬著餅乾、藥丸嘴對嘴餵食的戲，兩人還有激烈床戲，小薰甚至主動加戲跨坐在他身上扭動。

小薰（右）和薛仕凌拍影集 《死了一個娛樂女記者之後》的床戲，挑戰性極高。（鏡文學提供）

受訪時，小薰提到開拍前她提醒薛仕凌「如果覺得不舒服一定要說」，主動的行為被虧：「怎麼妳比較像男的？」薛仕凌也貼心提醒她防護措施要做足。

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她和薛仕凌光是這場床戲就拍了1天半，她提到還有場跳車逃亡的戲，原本劇組有安排替身，但她怕穿幫，最後親自上陣，一下子就順利拍完，難道跟男友鄭人碩在車上吵架也跳過車？她哈哈大笑回：「我不會做那麼笨的事！」並透露平時都是她開車。

戲中形象妖豔，其實對她是一大挑戰，因她對自己身材一直都感到很自卑，為了演好賣淫網紅，小薰重看《角頭》系列電影，看夜店女孩們放浪不羈的態度與舞姿，因為私下的她其實不喜歡夜店，「我很怕吵，尤其是靠近對方講話卻聽不到，會讓我很抓狂！」

此外，她與鄭人碩感情穩定，這次的激情戲也引起不少關注，她透露播出後曾問鄭人碩對床戲的感受，「他說『我還在消化，不要煩我』。」認為男友是一個需要時間慢慢消化的人，可能3天後才有結論。

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