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娛樂 最新消息

太保監製拍殭屍片 元華「一通電話」參演

太保希望《萬壽無殭》能帶動台灣年輕演員被更多人看見。（星之國際提供）太保希望《萬壽無殭》能帶動台灣年輕演員被更多人看見。（星之國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕74歲演員太保從影拍過逾300部電影，今年多了新身分！他昨出席主演台港合拍片《萬壽無殭》茶敘，宣布首次當監製，劇組找來台灣、香港演員，由香港導演何爵天執導，預計進攻明年春節檔。

太保監製拍殭屍片 元華「一通電話」參演太保（左）、香港導演何爵天將合作喜劇電影《萬壽無殭》，全片在台拍攝。
（星之國際提供）

邀香港新銳導演何爵天掌鏡 結合宮廟元素《萬壽無殭》全片在台拍攝

《萬壽無殭》為殭屍喜劇片，太保表示台灣人沒真正拍過殭屍，但這是有歷史性的東西，透露並非「恐怖片」，是很開心的電影組合；雖然卡司保密中，不過太保自爆電影找來許久不見的好友元華演出，笑稱他（元華）人在加拿大帶孫子，一通電話就答應來相挺。

定位非典型鬼片 盼為年輕演員覓出路

問到當監製，若和團隊意見不合會如何處理？太保謙稱尊重導演，無論什麼難題，不好的東西都當面解決，還說拍電影是娛樂事業，大家團結和氣，沒什麼好吵的。

《萬壽無殭》預計4月開拍，太保希望電影能帶動台灣年輕演員有新的出路，「不能總是讓投資者意興闌珊，希望可以透過一點力量，讓片場氣氛搞好一點。」

謝周潤發督促健身 早上6點起床跑步

戲約不斷的太保談起電影活力十足，他透露之前拍完電影後，很感謝周潤發，幾乎天天督促他每天早上6點起床跑步，讓整個人狀態都很不錯。

《萬壽無殭》全片在台拍攝，預計在台中、桃園、台北取景，會融合台灣宮廟等元素，導演何爵天大讚台灣拍《關於我和鬼變成家人的那件事》、《鬼才之道》、《我的麻吉4個鬼》等片都很出色，相信這次殭屍喜劇也會走出不同的路線。

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