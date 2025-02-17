《民歌五十最終場》潘越雲打頭陣 楊耀東唱亡妻生前愛歌

凃佩岑（左）與周秉鈞重現過去大學生舞會必播放歌曲。（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「民歌五十」演唱會昨晚在小巨蛋落幕，一連3天演出讓3萬3千位粉絲得到許多感動，也看到許多限定組合，包括李建復和殷正洋美聲合唱《秋蟬》，李建復笑說歌迷好熱情，「讓我有劉德華的感覺！」另外凃佩岑與周秉鈞合唱當年舞會必播歌曲《第一支舞》，也喚起台下許多歌迷青春回憶。

潘越雲覺得可以分享民歌非常幸福。（中華音樂人交流協會提供）

昨晚由潘越雲打頭陣登場，獻唱《再見離別》、《心情》等歌曲，她談到：「非常幸福可以分享很多好聽的民歌，《再見離別》是我第一張個人專輯裡的歌曲，對我意義重要。」

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賴佩霞前兩場都在台下當觀眾，昨晚則上台演唱蔡琴代表作《恰似你的溫柔》，並和周治平合唱《跟我說愛我》，兩首歌都是已故音樂人梁弘志的作品，以歌聲向他致敬。

演出前賴佩霞受訪談到：「我很幸運，梁弘志以前幫我寫過兩首歌，他的告別式我去了，很感動，他的歌詞很多來自對生命深層的感觸，尤其以前聽《恰似你的溫柔》，從他歌曲開始思考，得到感動。」她也提到：「我的童年是在民歌環境中度過的，和媽媽的情感流動都是透過民歌。」

楊耀東特別演唱愛妻生前最喜歡的歌曲。（中華音樂人交流協會提供）

楊耀東談到前陣子忙完民歌彩排，春節又飛回美國陪爸媽，他說：「父母在哪裡，哪裡就是家！我爸爸102歲，媽媽93歲，他們結婚77週年了。」楊耀東笑問爸爸77年是什麼婚？爸爸竟說：「頭昏！」楊耀東演唱《季節雨》，感性談到這是他愛妻崔愛蓮生前最愛的歌曲。

昨晚台北市長蔣萬安也到場欣賞，表示最想聽《木棉道》，也如願聽到李宗盛與木吉他合唱團夥伴唱這首歌。

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