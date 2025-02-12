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網路平台造夯曲 超越時空-網掀全民搶唱告五人熱潮

網路平台造夯曲 超越時空-網掀全民搶唱告五人熱潮網路翻唱告五人歌曲，宛如成了全民運動。
（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲、陽昕翰／台北報導〕過去唱片公司想讓旗下歌手歌曲大紅，常常得砸大錢在電視台或電台下廣告宣傳，但網路時代許多歌曲的爆紅、重新翻紅，常常是因為在社群或影音平台口耳相傳發酵，讓歌曲變得更夯。

網路平台造夯曲 超越時空-網掀全民搶唱告五人熱潮韓國樂團Dragon Pony翻唱告五人《愛人錯過》反應不錯。
（翻攝自IG）

告五人4月12日將登上高雄世運主場館舉辦「MY MAGIC宇宙超有趣新世界巡迴演唱會2025世運極限版」，門票即將在2月15日中午12點於拓元售票系統開賣。最近歌迷開始複習他們的歌曲，網路上也掀起「全民搶唱告五人」熱潮，不少翻唱影片都讓團員驚豔，看到有新人在婚禮上唱他們的歌曲，告五人感動說：「很開心我們的歌，陪著你人生大事！」

王心凌靠著《愛你》再度爆紅，網友覺得她翻唱的比原曲更甜。（天晴娛樂提供）王心凌靠著《愛你》再度爆紅，網友覺得她翻唱的比原曲更甜。（天晴娛樂提供）

近期韓國樂團Dragon Pony也翻唱告五人點擊超過6500萬次的夯曲《愛人錯過》，上萬人按讚，這首歌蔡淑臻也曾在高雄櫻花季翻唱，告五人原唱紅到許多幼稚園小朋友也會哼唱歌詞「你媽沒有告訴你，撞到人要說對不起」，網友笑稱這根本是「全民禮儀歌曲」。

彈頭沒想到《最後一頁》再次翻紅，預告今年會推出新單曲。（美秀創意提供）彈頭沒想到《最後一頁》再次翻紅，預告今年會推出新單曲。（美秀創意提供）

王心凌2022年在競演節目中靠著一首2004年推出的翻唱歌曲《愛你》再次爆紅，人氣飆升，巡演、商演不斷，網路重現翻唱熱潮，網友重新研究這首「神曲」，得知王心凌翻唱自韓國女團Papaya的歌曲《Listen To My World》，直呼王心凌版甜度更高，紅得有理。

而由彈頭創作的歌曲《最後一頁》近來在影音平台翻紅，讓他感動直說：「萬萬沒想到，14年後才被唱紅，還成為第一名，這真的是意想不到的驚喜，也讓我對音樂的影響力有了新的體悟。」

當年彈頭為了「周董」周杰倫執導的電視劇《熊貓人》量身打造這首片尾曲，由他與宇豪共同創作，主唱則是「前J女郎」江語晨。

對於這首歌在影音平台掀起熱潮，彈頭回憶當年純粹是想寫一首能夠打動人心的情歌，「很多粉絲留言告訴我，這首歌陪伴他們度過人生低潮，或是在重要時刻帶來共鳴，這種感受是身為創作者最大的成就與欣慰。」

除了《最後一頁》近年獲得年輕粉絲喜愛，彈頭之前與周董合作的夯曲包括《擱淺》、《退後》、《楓》同樣都很受歡迎，常稱霸K歌榜。

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