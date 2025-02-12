T-ara孝敏掰了渣男 傳4月閃嫁高帥金融尪

T-ara孝敏遭韓媒爆料將於4月舉行婚禮。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團T-ara 35歲成員孝敏於2022年爆出熱戀小3歲韓國足球選手黃義助，不料戀情公開兩個月就畫下句點！韓媒《京鄉體育》昨獨家報導，孝敏將於4月6日在首爾舉行婚禮，對象是圈外「高帥金融男」，近日已廣發喜帖。

韓媒報導，孝敏的未婚夫是又高又帥的金融界人士，因男方性格好，加上很會照顧人，因此打動孝敏芳心，決定和他共度餘生，由於準新郎非演藝圈人士，兩人婚禮低調不公開，僅會邀請雙方親友出席。

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據報導，孝敏目前低調準備婚禮，近期向親屬寄送喜帖，上面寫道：「我們人生的新起點，誠摯邀請一直珍惜著我們的人們。」表達對親友的謝意。

孝敏舊愛黃義助是韓國知名國腳，去年因認涉偷拍案再度引發媒體關注。（翻攝自IG）

此外，孝敏的舊愛黃義助曾被爆私生活混亂，腳踏多條船，甚至傳出在交往期間未經女方同意拍下性愛片，黃義助涉偷拍一案，將於14日在首爾進行一審宣判。

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