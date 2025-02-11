季芹開撕陳姸霏 母女大戰觀眾淚崩

季芹在《夜校女生》演活虎媽，精湛演技令人印象深刻。（興揚電影提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕季芹在青春愛情台片《夜校女生》飾演虎媽，無時無刻督促「女兒」陳姸霏唸書，一場大受好評的母女吵架戲惹哭許多觀眾，獲看過特映會的網友大讚是「全片最大哭點」、「所有眼淚全都獻給季芹」。

飾演女兒的陳姸霏透露母女吵架戲真的非常難拍，連說了3次「特別緊張」，因為台詞不少，接話速度很快，一個不小心情緒走偏就要重來，她大讚季芹的表演非常貼近媽媽的感覺，十分傳神寫實。

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季芹（左）與陳姸霏在《夜校女生》展開母女大戰，互動成全片最大哭點。（興揚電影提供）

季芹在《夜校女生》片中一心只希望女兒考取大學名校，還一度穿上女兒的制服，化身「資深小綠綠」滿足自己的虛榮心，另外她因極度省錢，將吃剩的炸雞骨頭煮雞湯，令觀眾印象深刻。

日前季芹陪家人們開心過春節，她自爆一週內完成環島行程，先回高雄陪老公王仁甫的媽媽和其他家人相聚，之後驅車前往台東與老公的爸爸、阿嬤拜年，初二再前往娘家宜蘭，和親友共度佳節。

季芹笑稱在這個年假，整整環島一圈，新年新希望除了祝福全家人身體健康，並預祝《夜校女生》全台熱賣。

此外，該片昨曝光最新預告，揭露陳姸霏飾演的小愛因就讀夜校遭受同儕歧視，更被罵冒牌貨、寄生蟲，一度眼眶泛紅，預告還搭配五月天經典情歌《擁抱》，掀起網友回憶殺。《夜校女生》於2月27日全台上映。

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