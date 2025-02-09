謝和弦「拚第3胎」謝老婆大度 演唱會解禁「前妻定情曲」 緊擁陳緗妮甜蜜合唱

謝和弦（左）開唱，老婆陳緗妮擔任總導演，兩人又親又抱放閃。（攝影胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕謝和弦昨天舉辦「扣人心弦」台北演唱會，老婆陳緗妮除了擔任總導演也是嘉賓之一，他放閃：「老婆辛苦了！演唱會結束再生一個好了！」此外這次的演出也解禁他與前妻的定情曲《謝謝妳愛我》，謝和弦直呼：「老婆的度量很大。」

謝和弦（中）昨舉辦「扣人心弦」台北演唱會，率舞者唱跳應景新年舞曲《Happy來過年》。（攝影胡舜翔攝）

謝和弦昨天下午彩排時，與老婆甜蜜合唱《只要有你和我》，至於歌單中有獻給前妻的《謝謝妳愛我》，陳緗妮解釋因為粉絲敲碗，所以她主動提出可以唱，謝和弦強調：「我原本打死不會唱，現在做一個很酷的版本。老婆度量很大，才能生這麼多個。」

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被問起是否有生第三胎的計畫？陳緗妮透露，之前上節目被算命老師看手相，說二月會有新生命，也透露目前還在親餵二寶，所以經期遲了，謝和弦搞笑說：「先恭喜，我又要當爸爸。」被媒體拱去買驗孕棒現場驗，他答應演唱會結束會驗一下。

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