（新片搶鮮看）關繼威《狠狠愛》酷殺出重圍 顛覆好萊塢動作英雄形象

關繼威主演《狠狠愛》，首次於好萊塢動作大片飾演男主角。（UIP提供）

記者許世穎／專題報導

奧斯卡最佳男配角得主關繼威在本檔新片《狠狠愛》化身平凡房仲，但真實身分卻是犯罪集團大哥吳彥祖的親弟弟，同時也曾是他的最強左右手。當哥哥發現當年交付他的任務原來沒有達成，還上演雙重背叛，便派出手下追殺他，讓他不得不面對黑暗過去、殺出重圍。

關繼威（左）在《狠狠愛》發揮所學，上演不少精彩動作戲。（UIP提供）

★劇本醞釀20年 重新做人主題吸引大導

《狠狠愛》不是基努李維的「殺神式」電影，但關繼威確實展現超殺身手，畢竟電影可說是系出同門，因為《狠狠愛》正是由曾聯合執導《捍衛任務》的大衛雷奇的87North製片公司製作，該公司曾製作包括《無名弒》、《暴戾夜》、《子彈列車》、《特技玩家》等極具創意和突破性的動作片，這次則帶來震撼人心、爆發力十足，關於憤怒與復仇，但又有著愛與浪漫的精彩故事。

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《狠狠愛》的劇本早於20年前就開始醞釀，以「一個人是否能夠真正重新做人，還是過去永遠都會留下陰影？」的主題，吸引當時還是特技演員兼特技指導的大衛雷奇的注意，現已是動作片大導演及製片的他終於有機會讓它成真，並讓知名資深特技指導和武術指導強納森尤塞比歐有了首次執導的機會。

關繼威（左）在《狠狠愛》除了一展好身手，也和亞莉安娜黛博塞上演感情戲。（UIP提供）

相較於該片劇本醞釀20年，童星出身的關繼威則是在演出《魔宮傳奇》、《七寶奇謀》等片後，離開了演藝事業將近20年，直到2022年的《媽的多重宇宙》讓他重返榮耀，更在隔年贏得奧斯卡最佳男配角，讓他重燃對表演的熱情。

★拜師元奎學藝20年 關繼威發揮所長

片中關繼威飾演的馬文顛覆典型好萊塢動作英雄的形象，他笑說：「這麼多年下來，經典動作明星看起來從來都不像我，比較像是阿諾史瓦辛格、席維斯史特龍、巨石強森那個樣子。」他說自己長得不像巨石強森，二頭肌也沒他那麼大塊，「但這就是我喜歡馬文的地方，他不需要讓人覺得他是個狠角色。」

關繼威當年中斷演藝事業後，全身心投入動作片製作中，師從香港傳奇導演兼動作指導元奎，「我很幸運得到元奎的指導，學習動作指導的種種細節，在他身邊學習的那幾年相當寶貴。」他說《狠狠愛》真的很不可思議，讓他去實現一直夢想的一切，「能扮演酷酷的角色已經是個難得的機會，以主角的身分演出這個角色更是我想都沒想過的。」很開心終於可以把所學完成整合。

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