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娛樂 最新消息

（貼星萌寵）傅小芸險被貓女米樂毀容 肚子慘變跳床

傅小芸領養米樂，首次擔起新手媽媽之責。（傅小芸提供）傅小芸領養米樂，首次擔起新手媽媽之責。（傅小芸提供）

記者傅茗渝／專訪

女星傅小芸有兩隻7歲的米克斯愛貓「米樂」和「樂樂」，貓媽媽是金吉拉混波斯貓、貓爸爸是摺耳混血貓，請她選兩隻愛貓的照片分享時，她讚嘆：「都太可愛了！我選不出來。」語句間滿是寵溺。

不過她笑說和先領養的貓妹妹米樂相處可說跌宕不斷，曾被抓傷險些毀容外，一度憂心米樂「軟骨骨質化發育異常」，她和媽媽難過得猛掉淚。

傅小芸樂當貓奴，直呼米樂好可愛。（傅小芸提供）傅小芸樂當貓奴，直呼米樂好可愛。（傅小芸提供）

傅小芸朋友的貓咪多年前生了一窩小貓，她跑去湊熱鬧之餘不忘拍照留念，沒想到不准她養貓的媽媽看了照片之後意外動搖，「我以為聽錯，再三確認後就去找朋友領養了其中一隻小貓。」頭一回養貓的她擔起新手父母之責，生活卻被米樂陰晴不定的作風給攪亂，「有天牠突然瘋狂亂竄，一躍而下攻擊狠抓，當時我的臉跟手都被抓流血，我立刻大哭，覺得毀容了，怎麼會被貓欺負成這樣？」

傅小芸笑言米樂有一對小摺耳，往牠視線處一看總有驚喜。（傅小芸提供）傅小芸笑言米樂有一對小摺耳，往牠視線處一看總有驚喜。（傅小芸提供）

調皮的米樂還經常把她當成跳床，在她的肚子上蹦跳，讓傅小芸難以呼吸而驚醒，心裡無奈又好笑。她還發現米樂有一對小摺耳，每當米樂專注的看著某個方向，傅小芸順著牠的視線查看，就會意外發現一些小生物，「曾經因為米樂而發現牆上成群結隊的螞蟻、地上爬行的蜈蚣，也看過貓咪逗著蟑螂玩，難怪貓咪可以捉老鼠。」

不過活力滿點的米樂在6個月大時突然變得沒有活力，下半身直接癱在床上，傅小芸當時嚇了一大跳，上網一查才知道摺耳貓會有「軟骨骨質化發育異常」的問題，和媽媽一把鼻涕一把眼淚的將米樂送往動物醫院，幸好最後醫生研判可能是臀部撞到受傷，讓她破涕為笑，「聽到這結果，心裡其實挺開心的，至少不是發病。」

傅小芸表示愛貓如同家人給了安定力量。（傅小芸提供）傅小芸表示愛貓如同家人給了安定力量。（傅小芸提供）

傅小芸在米樂康復前不敢掉以輕心，每天依照醫師囑咐按時餵藥，一段時間後愛貓又能正常走路了。她也發現貓咪的忍受力很強，儘管身體不適，也不會表現出來，「只是表現得比平常安靜，真的要細心觀察才會發現。」

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