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娛樂 最新消息

〈人物專訪〉「菜鳥媳」謝翔雅健身備孕 「恢單女」阿諾不急說愛

〈人物專訪〉「菜鳥媳」謝翔雅健身備孕 「恢單女」阿諾不急說愛阿諾（左）和謝翔雅都愛運動，有穠纖合度好身材。

記者蕭方綺／專訪 攝影／記者王文麟

農曆春節團圓日，少不了大吃大喝，隨著年節結束，拒絕「身寬體胖」，不少人靠運動健身塑型，愛運動的謝翔雅和阿諾示範幾種簡易又有效的收心操，像是下腹訓練、雙人拉筋、雙人深蹲等，能減掉腹部脂肪，也能增進肌耐力，讓讀者在家就能達到健身目的。

【雙人拉筋】阿諾（左）和謝翔雅做雙人拉筋，可以舒展胸大肌群。【雙人拉筋】阿諾（左）和謝翔雅做雙人拉筋，可以舒展胸大肌群。

謝翔雅PO侄子合照 粉絲誤以為升格辣媽

今年農曆年對謝翔雅而言是個特別的一年，她去年9月升格人妻，頭一回當媳婦到婆家過年，她其實頗自在，因她婚後也是住自己買的房子，老公偶爾住爸媽家、偶爾跟她同住，有時夫妻倆休假，會一起回公婆家同住，笑說：「我的生活和婚前一樣，一直都沒有結婚的真實感！」

【雙人背蹲】阿諾（左）和謝翔雅說雙人背蹲和深蹲要雙手交叉互拉，穩住核心肌群。【雙人背蹲】阿諾（左）和謝翔雅說雙人背蹲和深蹲要雙手交叉互拉，穩住核心肌群。

婚後唯一有變化的就是被催生，像是拍戲時，被早就當爸的同劇演員張雁名不斷曬女兒照片催促：「快生！小孩會帶財！」偶爾她在社群平台PO出和侄子的合照，也會被粉絲說：「恭喜！小孩真像妳，生完身材還這麼好！」讓她哭笑不得。

【雙人深蹲】阿諾（左）和謝翔雅說雙人背蹲和深蹲要雙手交叉互拉，穩住核心肌群。【雙人深蹲】阿諾（左）和謝翔雅說雙人背蹲和深蹲要雙手交叉互拉，穩住核心肌群。

好在公婆並沒有給生子壓力，尤其是婆婆知道她去年6月動刀切除巧克力囊腫和子宮肌瘤，除了術後天天親自做滴雞精替她補元氣，還偷偷跟她老公說：「翔雅身體不好，如果沒有要生，你不要逼人家。」讓謝翔雅很感動。

她說婆婆就像她另一個媽媽，會捍衛她、保護她，像是有一回全家到彰化探望阿嬤，觀念較為守舊的阿嬤第一次見到謝翔雅說：「這麼瘦能生嗎？」婆婆立刻替她回話：「我年輕時這麼瘦，還不是生了兩個兒子？」讓謝翔雅聽了哈哈大笑。

【下腹訓練】謝翔雅說下腹訓練的重點是「慢」，動作越慢，越能感受到肌肉的撕裂感。【下腹訓練】謝翔雅說下腹訓練的重點是「慢」，動作越慢，越能感受到肌肉的撕裂感。

阿諾認了對婚姻免疫 諾媽出國不忘幫找對象

阿諾2022年和工程師老公Allen因個性不合結束5年婚姻，單身至今，她爸媽三不五時會問她有沒有對象，她都回：「現在好好的，不用找一個人來煩我！」直接杜絕後續問題，但她笑說媽媽不死心，出國玩都會帶著她的相片，主動替她相親，朋友也會替她介紹新對象，因此她並不排斥新戀情。

【單手划船】阿諾手舉啞鈴單手划船，訓練少用到的背肌。【單手划船】阿諾手舉啞鈴單手划船，訓練少用到的背肌。

場地提供：YELLOW Training Studio

指導教練：Hulk、Joe、Brian

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