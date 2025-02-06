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娛樂 最新消息

Jisoo要來台北了 新專輯造型美爆

Jisoo曝光全新概念海報為新專輯宣傳。（翻攝自IG）Jisoo曝光全新概念海報為新專輯宣傳。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團BLACKPINK單飛後，成員Jisoo近日忙著宣傳新劇、新專輯，Jisoo前晚在IG曝光新專輯《AMORTAGE》全新概念海報，上線短短不到3分鐘就破3.2萬粉絲點讚，人氣超旺。

Jisoo上網路節目透露自己熱愛美食，向來不太忌口。 （翻攝自YouTube）Jisoo上網路節目透露自己熱愛美食，向來不太忌口。 （翻攝自YouTube）

Jisoo上YouTube節目《Salon Drip 2》聊近況，透露本身喜歡自己胖胖的樣子，對美食不太忌口，但公司總希望她能做好身材管理；她笑稱：「演唱會時當然會控制體重，休息時就放鬆，體重增加。」認為是很自然的事情。

對於BLACKPINK今年將合體，Jisoo親口說，「計劃會和成員們一起發行新專輯，還會進行世界巡演。」至於個人專輯方面，專輯曲目都是親自挑選，接下來也會進行亞洲巡迴見面會，其中一站包括台北。

節目上聊到成員們各自的風格差異，Jisoo說：「我和Jennie是屬於自然派的，只要塗防曬霜就能出門。」爆料Rosé和Lisa總是習慣化妝和打扮，引來眾人爆笑。

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