《黑豹》導演拍吸血鬼片 揭種族糾葛

導演萊恩庫格勒（前排右）再度攜手麥可B喬丹（前排左）拍攝恐怖片《罪人》。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北─洛杉磯連線報導〕由《金牌拳手》、《黑豹》導演萊恩庫格勒和麥可B喬丹5度攜手合作的恐怖新片《罪人》，日前發布全新預告，導演庫格勒出席線上記者會時透露，該片是他至今「最個人的作品」，除了吸血鬼元素，音樂在故事中也相當重要，甚至為此向金獎導演克里斯多夫諾蘭請益。

萊恩庫格勒5度攜手麥可B喬丹 電影罪人藉藍調音樂寫恐怖氛圍

該片描述麥可分飾的雙胞胎兄弟試圖擺脫不愉快的過往，回到家鄉重新開始，卻發現更恐怖的邪惡勢力正等待著他們的回歸。預告中進一步展示了藍調音樂的發展，以及一群白人吸血鬼試圖將所有找到的黑人變成與他們一樣的不死族，除了吸血鬼傳說，更連結了藍調音樂的根源以及美國南方的種族政治議題。

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演員麥可B喬丹（前排左、中）在片裡飾演雙胞胎兄弟。（華納兄弟提供）

導演庫格勒表示，他拍攝新作變得越來越個人化，「我在《罪人》中深入挖掘了兩段關係，一段是我和在我出生前就過世的外祖父，另一段則是我和我的叔叔，他在我為《金牌拳手》做後期製作時去世了，我一直沒有機會真正處理他過世帶來的情感衝擊，直到這部作品。」

除了曾向導演諾蘭夫妻檔請教相關建議，庫格勒也前往藍調音樂起源的美國南方進行田調，「藍調音樂與文化的元素衍生出許多影響我們至今的事物，這種音樂曾被稱為『魔鬼的音樂』，因為與死亡、超自然現象有非常密切的關聯，能夠探索這一點真的很棒。」

麥可B喬丹在《罪人》對決嗜血吸血鬼。（翻攝自YouTube）

庫格勒強調，仍然希望透過這部作品來顛覆經典類型，「不僅僅是吸血鬼，這部電影包含了所有我熱愛的元素，對我來說，它是獻給電影、這門藝術形式，特別是戲院觀影體驗的一封很個人的情書。」他透露5度合作的麥可B喬丹一直在尋找新的突破，「他不想安於現狀，我覺得這個角色能讓我們彼此獲得挑戰。」《罪人》預計4月17日在台上映，IMAX版同步登場。

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