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娛樂 最新消息

Apink拜師台粉學講「菜頭粿」 恩地嘴甜喊「HAPPINK」

Apink初四來台拜年，初瓏（左起）、恩地、普美、南珠、夏榮活力滿滿。（記者胡舜翔攝）Apink初四來台拜年，初瓏（左起）、恩地、普美、南珠、夏榮活力滿滿。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團Apink昨大年初四陪伴2800名台灣Panda（粉絲名）一起過年，她們以中文拜年「新年快樂」，更應景詢問台粉們「台灣人過年都吃什麼」，台下粉絲大喊「佛跳牆、菜頭粿」，順便幫她們上了一堂中文課。

Apink才在台北跨年，僅隔1個月就再度來台，普美努力以中文表示跟台灣粉絲一起度過2024年的最後一天，接下來的2025年也要一起幸福。主唱恩地更將HAPPY與PINK結合，向台粉喊話：「以後都說『HAPPINK』NEW YEAR！」

夏榮直奔按摩店鬆一下

此次來台，不少店家都拉下鐵門放假去，夏榮希望下次有機會能夠好好逛逛，不過抵台後還是去了按摩店馬殺雞，並品嚐了很好吃的蛋塔。也過農曆新年的韓國，讓5人迎來久違的休假，無所事事的夏榮與初瓏透露兩人相約一起逛街、看電影又買了麵包。

普美與南珠則是和大家一樣「耍廢」過新年，普美表示韓國這次下了很多雪，本來計畫去鄉下奶奶家，後來索性待在家看電視、吃東西，順道想一下演唱會的內容，然後再看電視、吃東西，此話一出卻被成員虧「說想演唱會是騙人的吧」。南珠則稱前陣子身體狀況不好，春節期間想著要好好休息，「我一下子躺著、一下子吃東西！」再度被成員吐槽「跟普美一樣」。

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