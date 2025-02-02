十元「待嫁王齊麟」婚期未定 喊話幫禾羽、宋宋找最帥伴郎

「雅涵」禾羽（左起）、十元、宋宋分享化妝秘訣。（記者陳奕全攝）

記者林欣穎／專訪

三姐妹們聊到過年計畫，彼此都說會各自回家過年，也笑說三人過年過節不太會互相祝賀跟見面，不過她們不會錯過彼此重要時刻，像是去年底十元男友、羽球國手王齊麟策劃求婚前就有先通知禾羽和宋宋，而兩人見證十元幸福時刻都紛紛直呼很羨慕。

十元分享當下被求婚心境坦言很尷尬，她還爆料以前王齊麟會唱杜德偉的《嫁給我》開玩笑地說要跟自己求婚，沒想到真到了求婚當天，王齊麟唱的竟然是不同首，「他那時候就說『雖然我已經唱給妳聽過了，但我今天還想再唱一次給妳聽』，但我根本沒聽過那首歌！我原本快哭了就又笑出來。」

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十元表示目前婚期還未確定，希望能在明年完婚，禾羽和宋宋已經放話表示：「我們一定要當到妳的伴娘！」十元則笑回會幫兩人配帥哥伴郎，十元也透露婚禮會想包樂天女孩表演，還想要準備一桌是請長年支持她的粉絲們．「王齊麟也主動說想要邀請他們，希望他們可以來見證。」

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