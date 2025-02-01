〈人物專訪〉戴佩妮回大馬娘家 全家動員備戰小巨蛋

戴佩妮農曆新年回到大馬陪伴家人，3月將重返小巨蛋開唱。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

金曲歌后戴佩妮春節飛回到馬來西亞娘家陪伴父母，她相隔9年攻蛋，初嘗小巨蛋完售好成績，孝順的她坦言這次攻蛋，年邁的父親正是最大推手，「我爸聽到要準備唱小巨蛋，就很高興地說『好啊』，突然間連眼神都亮了。」透露3月攻蛋，大馬的家人都會總動員來台灣力挺。

「雙生火焰」演唱會完售 感性謝「戴爸」25年來力挺圓夢

戴佩妮受訪笑說，父母親都是她的頭號鐵粉，包括去年她發行概念專輯《雙生火焰》，重新翻唱寫給彭佳慧、許光漢、梁文音等多位歌手的歌曲，家人更報名加入選歌行列，始終是她最大後盾。

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今年是戴佩妮出道25週年，從小學舞的她，當年來台灣發展，本來是要追尋舞蹈的夢想，希望能進入雲門舞集，沒想到最終以歌手出道，如今更成了唱作俱佳的歌壇天后。

回首歌唱生涯，戴佩妮感性分享：「這條路走了快25年，特別是在疫情的3年，我愈來愈有一種把歌手工作當成天命的感覺。」很感動至今能夠繼續創作，「我覺得有點像是服務生的精神，我可以用音樂療癒自己，跟別人產生連結。」

事實上這些年，戴佩妮常有「退居幕後」的想法，「真的有想過不要當幕前的歌手了，可是老天爺很有趣，每次我覺得差不多的時候，突然又有了新的想法。」很感謝粉絲始終在旁相伴。

戴佩妮啟動大型巡演，「雙生火焰」演唱會3月22日在小巨蛋登場，相較於上次的處女秀繃緊神經，這次心情放鬆不少，也會帶來鋼琴、電吉他的精彩演出。

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