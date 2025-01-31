〈人物專訪〉賴雅妍走春招財有儀式感 張軒睿守歲被糗只是不睡覺

賴雅妍（右）、張軒睿期許演藝事業長紅。 （記者王文麟攝）

記者李紹綾╱專訪

賴雅妍、張軒睿在TVBS職場劇《祕書俱樂部》酒後一夜情，之後成為辦公室同事，有感情糾葛。適逢農曆年，談起開春計畫，兩人沒有特別行程，只想宅在家，賴雅妍還分享她的招財小撇步。

賴雅妍和家人都住台北，不需特別南下探親，張軒睿的爸爸住九份，他透露回老家享受天倫時光後，會選擇獨處，賴雅妍表示，自己也是如此，她坦言：「其實還是會想一個人，我都會說『我先回家睡覺，明天再來！』」

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賴雅妍分享自己的招財儀式，透露：「我還滿迷信的，大年初一有一個時段一定要出去走春，往哪個方向接喜財神，走個16分鐘，因為16是名利雙收之數，過程中不要講話也不要駐足，就覺得今年開春就一路朝向喜財神的方向，心情會很好！」她認真到會打開報時專線對時辰，時間一到立刻開門走春，家裡也擺了不少水晶，固定和公司的人來場「水晶聚會」。

至於有為此刮中大獎？賴雅妍說自己沒有買刮刮樂的習慣，張軒睿傻眼問：「那你走啥意思？」賴雅妍激動回應：「我們工作就是偏財了，你把偏財運用在刮刮樂，之後不用再工作嗎？」張軒睿則不在意這些儀式感，他自豪說：「我完全沒走過春，但我有守歲。」立刻被賴雅妍吐槽：「就是不睡覺而已啊！」

談起紅包，賴雅妍霸氣包出6位數給父母，張軒睿忘記前一年包多少，包給父母的金額每年不同，但也都會有5位數。 談起蛇年目標，賴雅妍希望事業表現能脫胎換骨，張軒睿則期許自己「比去年更強，演技更精進。」

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