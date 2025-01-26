李珠珢加入富邦反應兩極化？ 他分析：韓網其實很替她高興

南韓啦啦隊女神李珠珢，確定加入富邦啦啦隊。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日，南韓啦啦隊女神李珠珢，正式宣布簽約富邦啦啦隊，讓台灣球迷興奮不已。然而，韓網卻負評連連，認為台灣已帶走多位南韓人氣啦啦隊員，如今再將人氣爆火的李珠珢挖走，讓他們人才流失嚴重，表示不理解台灣球團的做法。

正當大家認為韓網負評一面倒的時候，南韓YouTube頻道「文睿TV」出來發聲，根據他的分析，其實韓網贊成李珠珢來台發展的聲浪佔多數。況且，南韓鮮少主動提起「啦啦隊待遇」的相關議題，啦啦隊員的薪資待遇不高，還得接受民眾的放大檢視，社會地位確實不受重視。

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同時，「文睿TV」分析了韓網留言，有留言表示，李珠珢選擇到台灣發展是明智之舉，認為這對她的職業生涯有極大的幫助。也有網友說：「台灣啦啦隊員的待遇好、較被尊重，治安良好、人民還熱情親切，李珠珢或許會比較快樂。」其實韓網都十分支持的選擇，並為她高興。除此之外，韓網紛紛出現了「尊重啦啦隊員」的相關文章，藉由多名隊員出走海外的經歷，讓許多人開始呼籲南韓社會，希望可以正視相關議題，給予啦啦隊員安心、無偏見的發展環境。

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