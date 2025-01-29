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昔受黃子佼性醜聞牽連關社群 孟耿如除夕夜分享團圓飯

孟耿如（左）受黃子佼性醜聞牽連，去年一度關閉社群。（翻攝自臉書）孟耿如（左）受黃子佼性醜聞牽連，去年一度關閉社群。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕孟耿如受老公黃子佼性醜聞牽連，去年一度關閉所有社群平台，直到去年底才重啟，昨（28日）逢除夕夜，她透過限時動態應景分享豐盛的團圓飯，引起不少粉絲關心。

孟耿如分享除夕吃團圓飯的照片。（翻攝自Instagram）孟耿如分享除夕吃團圓飯的照片。（翻攝自Instagram）

孟耿如去年在社群消聲匿跡8個月，過去她常以圖文分享心情，去年12月「復出」社群後，僅分享自己的藝術創作，沒寫下任何心情小語，疑怕多說多錯，這回逢農曆年，她分享家裡的團圓飯，不少網友留言打氣祝福，也關心她的近況，希望她能揮別陰霾，好好照顧自己及女兒，並向她喊話：「加油」，短短一句道盡了所有。

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