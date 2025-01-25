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老蕭床事曝光 愛妻招認很性福 王子拒拍BL劇 虧毛弟不嘴軟

蕭敬騰（右）與經紀人老婆Summer牽手放閃光。（喜鵲娛樂提供）蕭敬騰（右）與經紀人老婆Summer牽手放閃光。（喜鵲娛樂提供）

〔記者陽昕翰、蕭方綺／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰所屬的「喜鵲娛樂」前晚舉辦年終尾牙，包括林熙蕾、「王子」邱勝翊、艾薇、張喬西等藝人到場同歡，老蕭與經紀人老婆Summer牽手亮相，Summer受訪更招認婚後「很性福」，感情甜蜜。

「王子」邱勝翊（左）邀請「毛弟」邱宇辰一起參加公司尾牙。（喜鵲娛樂提供）「王子」邱勝翊（左）邀請「毛弟」邱宇辰一起參加公司尾牙。（喜鵲娛樂提供）

老蕭年後將繼續投入「野生」巡迴演唱會，3月29日在澳門威尼斯人綜藝館開唱，今年也有計畫要在台灣舉辦最新巡演。

而老蕭現蹤尾牙，小拇指纏著繃帶，受訪透露是舊傷復發，慶幸不會影響到打球，Summer則表示：「剛開始只覺得為什麼他手很軟，原來是手指頭受傷了。」

「王子」邱勝翊近來與親弟「毛弟」邱宇辰合作新單曲《Candy》，特地邀他參加公司尾牙，先前爆出昆凌把房子借兄弟倆住且不收租金，對此王子否認，僅稱這事牽扯到昆凌，不方便回應。

此外，毛弟和黃宏軒在BL劇《關於未知的我們》搭檔CP爆紅，卻傳出2人不合，臨時取消見面會，前晚毛弟無奈解釋：「身為藝人很難去真的管每個人講什麼。」認為各自粉絲都有支持的一方，難免對另一方的舉止有些不滿，因此有不合謠言。

毛弟甚至拿哥哥當擋箭牌：「我跟他（王子）比較不合，不合30幾年了。」王子聽聞後還玩笑自稱不拍BL劇的原因，就是怕雙方粉絲對幹，虧自己親弟不嘴軟。

而黃宏軒去年收入超過台幣千萬，過年前給媽媽百萬孝親費，王子聽了則不甘示弱回：「我們出道至今已經給了超過千萬。」

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