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娛樂 最新消息

洋蔥辦音樂人感恩餐會 迎雙喜笑喊要退休

洋蔥（後排中）帶「一條龍」旗下音樂人現身感恩餐會，稱讚總經理歐吉虎（前排中）的創作功力。（記者胡舜翔攝）洋蔥（後排中）帶「一條龍」旗下音樂人現身感恩餐會，稱讚總經理歐吉虎（前排中）的創作功力。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「玖壹壹」洋蔥雙喜臨門，上月與交往13年的女友登記結婚，並成立「一條龍」製作公司，昨天他與旗下的歐吉虎、潤少、悟飛Luffy、Gambler、艾文、縉Jin等音樂人出席感恩餐會，對員工精神喊話，「大家都認真寫歌，今年每個人都發單曲或專輯，然後玖壹壹退休。」

洋蔥才剛新婚，卻驚吐要退休，他後來受訪時直呼「開玩笑」，打趣是因為「一條龍」總經理歐吉虎詞曲創作能力強，「包了很多歌，讓我們提早退休。」 歐吉虎透露公司已接不少案子，其中還包括「天王級」歌手。

被問起升格人夫的心情？洋蔥說：「沒有太大的差別，住在一起這麼久了，差別就是登記，以及多了對戒。」

健志日前迎來兒子「優福」，洋蔥去探望時送上「幽浮」金飾，至於要不要追進度？他表示順其自然、沒有特別避孕。玖壹壹所屬的混血兒娛樂蕭老闆也分享：「我們今年要跨足電影界，有投資一部電影，春風是主演。」

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