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大明星在紐約中央車站玩快閃 《人生切割術2》上線叫好

《人生切割術》第2季在紐約中央車站進行快閃活動。（Apple TV+提供）《人生切割術》第2季在紐約中央車站進行快閃活動。（Apple TV+提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕大受好評的Apple TV+職場驚悚影集《人生切割術》終於推出第2季，日前特別在紐約中央車站進行快閃活動，完美重現劇中辦公室場景，包括艾美獎最佳男主角提名亞當史考特、奧斯卡得主派翠西亞艾奎特、導演兼監製班史提勒等人驚喜現身，吸引眾多目光。

《人生切割術》第2季玩快閃活動，亞當史考特（右）、派翠西亞艾奎特一同現身。（Apple TV+提供）《人生切割術》第2季玩快閃活動，亞當史考特（右）、派翠西亞艾奎特一同現身。（Apple TV+提供）

《人生切割術》第1季掀起全球熱潮，第2季前天上線後首波評價也同步出爐，在知名影評網站爛番茄目前獲得95%的新鮮認證，雖然2025年才剛開始，便已穩坐「年度最佳影集之一」寶座。

導演兼監製班史提勒驚喜現身影集《人生切割術》快閃活動。（Apple TV+提供）導演兼監製班史提勒驚喜現身影集《人生切割術》快閃活動。（Apple TV+提供）

在第1季尾聲，當亞當飾演的馬克發現驚人真相後，他與同事們被捲入更深的黑暗漩渦，第2季將延續諸多懸念與驚悚氛圍，繼續探索公司內部深埋的秘密，除了面臨更駭人處境，也將帶來更多燒腦懸疑劇情。《人生切割術》第2季已於Apple TV+上線。

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