五月天一路向東 阿信被偷親

五月天邀脫拉庫主唱國璽當嘉賓，沒想到國璽（左）竟然偷親阿信臉頰。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天從新加坡巡演返台後，昨領軍多組相信音樂歌手一起到高雄流行音樂中心海洋廣場參與「Just Love It！一路向東」演唱會，五月天壓軸獻唱，邀請脫拉庫主唱國璽當嘉賓，沒想到國璽演唱中竟然偷親阿信臉頰。

蕭秉治登場獻唱，預告8月登上高雄巨蛋開唱。（相信音樂提供）

「一路向東」昨從高雄起跑，今天再唱向玉里和花蓮，要用歌聲療癒去年分別遭遇颱風和地震重創的高雄及花蓮民眾。除了海風廣場前擠滿人潮，另外還在旁邊公園設有戶外轉播，估計湧入超過3.6萬人。

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「一路向東」演唱會，五月天壓軸獻唱。（相信音樂提供）

昨晚五月天壓軸登場，獻唱激勵人心3神曲，包括《勇敢》、《出頭天》、《永遠的永遠》，希望以歌聲撫慰人心，光是五月天就備17首歌曲，唱超過90分鐘，所有歌手接力唱也接近4小時，讓許多好早就去排隊的歌迷看得過癮。

之前阿信曾在社群提到五月天終於解鎖海濱的戶外場地，因此雖然現在是寒冬，他和國璽卻選唱《我愛夏天》，因為歌詞唱到「每到夏天我要去海邊」，合唱起來超開心，另外也一起唱《笑忘歌》。

昨天演出由蕭秉治率先登場獻唱《活著》、《外人》等歌曲，另演唱《我對你的愛沒有盡頭》時他說：「新的一年希望大家都能找到深愛的人！」8月蕭秉治將登上高雄巨蛋開唱，預告2月15日會到高流音浪堤岸廣場舉辦限定簽票會。

麋先生3月1日將返鄉登上高雄巨蛋開唱，昨搶先帶來精彩片段，獻唱《都是浪漫害的》、《嗜愛動物》等歌曲。黃霆睿除了唱《我的婆婆怎麼那麼可愛2》片尾曲《笑著笑著就哭了》，另外也重新詮釋告五人夯曲《愛人錯過》和五月天的《後來的我們》。

演出最後五月天再次邀請麋先生和黃霆睿再度上台，一起合唱充滿東部情懷的歌《故鄉普悠瑪》，也象徵攜手擁抱花蓮的情懷。

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