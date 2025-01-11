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娛樂 最新消息

〈人物專訪〉許孟哲背心經練台語 離家4月謝喊安太座

許孟哲4年沒拍戲，這回為了台語劇本相當費神。（記者潘少棠攝）許孟哲4年沒拍戲，這回為了台語劇本相當費神。（記者潘少棠攝）

記者蕭方綺／專訪

許孟哲相隔4年再演戲，在華視、公視台語台戲劇《火車來去》飾演安心亞的青梅竹馬，開拍前碰上兩大難題，除了挑戰台語劇，還要long stay台南整整4個月拍戲，由於當時新家仍在裝潢，讓身為2寶爸的他頗猶豫，好在老婆趙孟姿作為他的後援，豪邁說：「你如果覺得這齣戲不錯，就接下吧！家裡的事我負責，你不用擔心！」讓他感動直呼今年農曆年「安太座」紅包一定要給很大包。

許孟哲曾拍吻戲 趙孟姿激動關電視

許孟哲提及接到劇本時，恰巧碰上新家裝潢最忙碌的時期，還有一雙稚齡兒女需要照顧，擔心若接了《火車》，等於除了錄製節目《飢餓遊戲》外，有長達4個月時間都要待在南部，但趙孟姿義無反顧地挑下重擔，還跟他說：「家裡若有大事，我會跟你討論，小事我自己決定，你就安心拍戲。」讓許孟哲聽了冒出愛心眼，笑稱「老婆真的很帥」。

許孟哲在劇中角色個性老實，沒有親密戲，追問是因為身為人夫後不接親密戲嗎？他回憶道，2018年還沒結婚，和黃姵嘉在《我的婆婆怎麼那麼可愛》第一季有吻戲，拍戲時已事先跟當時還是女友的趙孟姿報備，但播出時，趙孟姿卻忘記這回事，一追劇就看到吻戲，竟激動地關掉電視，跳過吻戲才繼續看，看來是還不能接受另一半有親密戲。

許孟哲（後排左起）、安心亞、鍾承翰、張育綺（前排左起）、石知田在《火車來去》從小就是玩伴。（華視提供）許孟哲（後排左起）、安心亞、鍾承翰、張育綺（前排左起）、石知田在《火車來去》從小就是玩伴。（華視提供）

錄影搞自閉練發音 王仁甫嗆看了痛苦

此外，他2015年曾拍大愛《望你早歸》，劇中自然語發音，雖以台語為主，若遇專業詞彙可以講國語，讓他對台語不陌生，但這回導演李岳峰要求的台語「更上層樓」，讓他光是為了咬字就「脫層皮」，曾花1個多禮拜背台語版的心經，苦笑稱一開始還跟導演討價還價，只想背會拍到的段落，導演一聽就悠悠回他：「就全背啊！到時候看狀況拍戲。」導致他在錄製《飢餓遊戲》空檔都躲在角落唸心經，王仁甫還抗議要他先吃飯，別格格不入，看了很痛苦。

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