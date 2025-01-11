「民歌50高峰會」驪歌響 15位大咖唱暖小巨蛋

王瑞瑜（左起）、羅吉鎮、楊耀東、施孝榮、殷正洋、周治平、王中平、李明德大合唱《今山古道》開場。

〔記者陳慧玲／台北報導〕一首首經典民歌，帶領歌迷進入時光隧道，「民歌50高峰會」首場昨晚在台北小巨蛋登場，因為是最後一屆，歌手和粉絲都充滿不捨心情。

陳艾湄大方露小蠻腰 施孝榮攜子合唱一條日光大道

為期盼能傳承民歌精神，施孝榮與兒子施少庸昨晚同台合唱《一條日光大道》，唱完施孝榮笑說：「施少庸正好是我的大兒子，從剛才表現可以看出來我唱得比較好一點。」另外56歲就當上阿嬤的陳艾湄身材保持不錯，大方露小蠻腰，並和王中平搭檔，重現當年讓郭富城爆紅的機車廣告主題曲《誰說我不在乎》。

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陳艾湄當了阿嬤還是開心做自己，如願穿中空裝獻唱。（記者王文麟攝）

昨晚的演唱會由施孝榮領軍，集結殷正洋、楊耀東、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華、陳艾湄開唱。

演唱會先由8位男歌手合唱《今山古道》，之後由7位女歌手合唱《木棉道》，所有歌手又大合唱《外婆的澎湖灣》、《浮雲遊子》等歌曲，幾乎每首歌台下歌迷都能跟著唱。唱完《歸人沙城》，施孝榮談到：「這首歌從我出道唱到現在已經整整45年，希望大家能一直保持年輕時的熱情和活力，盡情地唱、盡情地跳、盡情地哭、盡情的笑。」

趙詠華（左起）、王海玲、金智娟、鄭怡、于台煙、許景淳、陳艾湄合唱多首動聽民歌。（記者王文麟攝）

從美國返台的楊耀東一身搖滾裝扮高唱《搖滾舞台》、《星期六》，金智娟也帶來丘丘合唱團時代非常紅的《就在今夜》，王中平深情演唱《空笑夢》，女兒韓菲則在台下欣賞。

鄭怡高亢嗓音帶來招牌曲《月琴》，另外許景淳則翻唱齊豫的經典曲《橄欖樹》，羅吉鎮則和趙詠華重現當年和李碧華合唱的情歌《神話》。

施孝榮誠摯向歌迷致謝：「謝謝大家20年來的支持，讓我們可以年年同樂。」也透露曲目安排有年少輕狂，也有讓人刻骨銘心的愛情故事。

再多不捨，民歌高峰會還是要畫下句點，所有歌手最後合唱《萍聚》、《閃亮的日子》向歌迷道別，今天在小巨蛋還有兩場演出，2月15日前進高雄巨蛋、2月22日台中惠蓀堂開唱，購票可洽寬宏。

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