王瞳開店延續艾成美食夢 姚黛瑋 錦雯同台認吵過架

王瞳坦言艾成已成了一種開關，想他的時候，就會哭出來。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／新北報導〕王瞳過去與亡夫艾成同住新北蘆洲，昨選在傷心地延續艾成對美食的熱情，推出全新餐廳品牌，她在記者會上表示，已接受艾成離世，「我現在滿自在、滿享受現在，試著去適應、接受每一種心情，去接住自己的悲傷、憤怒。」

王瞳新店開幕，藝人好友與教友現身力挺。（記者陳奕全攝）

王瞳先前傳出疑似熱戀樂團鍵盤手捲毛，她指是烏龍緋聞，「我知道消息時，都快笑爛，他是我的老師，從2016年就幫我上課了，還會幫我寫譜。」苦嘆身邊至今無追求者，「好像沒有人敢追我，可能覺得我追求者滿多的，真的完全沒有。對於戀情、生小孩大家比我還急，我是順其自然。」她覺得有時候愛情來了就來了，「現在就是好好生活，好好開店，好好過日子努力工作，有時候老天爺會眷顧我們的。」

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姚黛瑋、錦雯到場力挺，兩人在民視《愛的榮耀》分別飾演藍葦華的大小老婆，對於有傳雙姝不合，錦雯自招對戲時曾吵起來，有次被姚黛瑋質問：「怎麼樣！你三角形（劇本的動作標記）都不用看嗎？這樣要我怎麼演？」錦雯委屈說：「事後我有跟她說，妳說這句話不好。」她在活動上情緒激動落淚。

姚黛瑋個性直率，她在現場直接開嗆錦雯：「她就很白目。」錦雯表示，兩人變熟後，她更能抓到姚黛瑋的說話方式，「Debby姐很直，我了解她的個性，她有時說出來的話，可以不用太往心裡去。她當下也沒有那個意思。」

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