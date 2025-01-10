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蘇打綠遠征柏林48hr 青峰蹦床拍MV秒哭

蘇打綠主唱吳青峰（中）體驗彈跳床。（緒風提供）蘇打綠主唱吳青峰（中）體驗彈跳床。（緒風提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠耗時3年，終於完成《小宇宙》到《冬 未了》共10張專輯的復刻計劃，團員感慨道：「沒想到10張專輯需要如巨石般重新推上山一次。」為了最後一張復刻專輯《冬 未了（蘇打綠版）》，團員相隔10年再度造訪柏林。

3年完成10張專輯復刻 「舞蹈詩人」量身定制專屬表演

蘇打綠與德國交響樂團再度聚首，合體拍攝《未了》MV，更邀請享譽全球的「當代舞蹈詩人」尤安尼·布爾熱瓦共同入鏡。

蘇打綠相隔10年造訪柏林，完成最後一張復刻專輯《冬 未了》。（緒風提供）蘇打綠相隔10年造訪柏林，完成最後一張復刻專輯《冬 未了》。（緒風提供）

蘇打綠與尤安尼的團隊相約在冬季共赴寒冷嚴峻的柏林，展開長達48小時的彩排與拍攝。

團員在現場見識到尤安尼為這首歌「量身定制」的表演，先是目瞪口呆震懾在原地，吳青峰當下落淚，團員則是驚呼連連，現場直視太過震撼連頭皮都發麻，甚至詢問導演：「要不要整首MV只讓尤安尼表演就好了？」

蘇打綠為了挑戰彈跳床，先是花了一整天進行排練，從熟悉彈跳力度及動作時機做起，同時又得注意不能受傷，避免影響拍攝進度。

尤安尼更不藏私，細心為每位團員設計專屬動作，耐心指導技巧，並提醒團員放鬆，讓身體失去重力，積蓄力量以便能夠彈得更高。

「舞蹈詩人」尤安尼·布爾熱瓦與蘇打綠合作MV。（©Domino Aurora - Yoann Bourgeois Art Company提供）「舞蹈詩人」尤安尼·布爾熱瓦與蘇打綠合作MV。（©Domino Aurora - Yoann Bourgeois Art Company提供）

對於這次的合作，尤安尼談到：「《未了》傳達的永無止境概念，對我而言也意義重大。」蘇打綠也分享完成了復刻專輯，此刻覺得非常慶幸，更能不留遺憾地說出：「心願已了。」

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