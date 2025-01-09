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娛樂 最新消息

金憓秀拚到大腿撕裂傷 動作戲尬《黑暗》型男鄭星一

《揭密最前線》昨舉行記者會，金憓秀（中）被朱鐘赫（左）、鄭星一兩位帥哥包圍。（Disney+提供）《揭密最前線》昨舉行記者會，金憓秀（中）被朱鐘赫（左）、鄭星一兩位帥哥包圍。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕偵查驚悚韓劇《揭密最前線》昨舉行記者會，金憓秀對於鄭星一在《黑暗榮耀》中的表現印象深刻，第一眼見到他就冒出「什麼？」的疑問，稱鄭星一本人有種「從漫畫走出來的少年」感覺，個性穩重卻又幽默，相信觀眾會看到鄭星一令人驚訝的另一面。

《揭密最前線》講述一支精明能幹的新聞調查小組為了拯救岌岌可危的職業生涯，必須奮力一搏完成一項不可能的任務。金憓秀在劇中飾演堅韌頑強的主持人吳疏龍，劇中有不少動作戲的演出，親自上陣的下場就是大腿撕裂傷，還爆料鄭星一、朱鐘赫也傷痕累累，不過她分享在開拍的瞬間，大家就如同「回血」一般，展現演員敬業的一面。

鄭星一在劇中飾演我行我素的製作人韓道，首次與影后級的金憓秀合作，鄭星一形容就像站在最頂尖的演奏者身旁，自己只需要靜靜聆聽就好，「從一開始就很好，當然不可能完全沒有緊張感，能在這麼了不起的演員前演戲，我就已經很激動了。」鄭星一大讚金穗秀從頭到尾都是最佳拍檔，非常溫暖、體貼。該劇即將在1月15日於Disney+上線。

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