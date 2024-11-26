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女兒小玫瑰為五月天暖場 冠佑全家總動員

冠佑女兒小玫瑰擔任五月天演唱會開場嘉賓。（相信音樂提供）冠佑女兒小玫瑰擔任五月天演唱會開場嘉賓。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天團員一起走過25個年頭，如今團裡的「星二代」也躍上舞台，鼓手冠佑的大女兒「小玫瑰」劉芯妤前晚擔任五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會開場嘉賓，在數萬人面前獻唱毫不怯場，頗有大將之風，冠佑的溫暖祝福也感動全場。

前晚五月天開唱，阿信說：「在五月天音樂裡保留你最初青春，收集你最精彩的人生，五月天一首一首的歌何嘗不是無價的時光機。」點歌環節五月天還唱了《不見不散》、《啾啾啾》等很少出現在演唱會歌單裡的作品，讓歌迷好滿足。

女兒小玫瑰為五月天暖場 冠佑全家總動員五月天忙完台灣年底的演唱會，明年將再到澳洲和美國巡演。
（相信音樂提供）

小玫瑰開場一連獻唱《微笑說再見》、《瞬間》、《So Far Away》等自創曲，爸爸在後台緊盯著螢幕看她的表現，媽媽王行芝也很緊張，妹妹則在台下拿相機為她記錄，不禁感動落淚。

演唱前小玫瑰感謝五月天歌迷在她1歲生日時，透過爸爸的手機為她慶生，成為最幸福小嬰兒，她說：「17年前你們為我唱《生日快樂歌》，17年後我為你們唱歌。」

冠佑也送上一段最真摯的祝福給小玫瑰：「謝謝妳來到這世界，謝謝妳的乖巧貼心及善良，謝謝妳是我的女兒，瞬間，妳己經18歲成年了，勇敢的往妳的夢想前進吧！」

台灣歌迷期待的五月天「回到那一天」桃園新年特別版演唱會，從12月28、29、31日唱到明年1月1、4、5日，1月11、12日則將飛往新加坡連唱兩場，接著2月22日到澳洲雪梨演出，3月29日成軍日則在美國拉斯維加斯開唱。

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