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娛樂 最新消息

楊貴媚隔20年再擒馬 李安爆最會哭的藝人

楊貴媚（中）以《小雁與吳愛麗》奪金馬女配角，同劇的曾國城（左）、夏于喬雙雙「落馬」，搞笑比手勢。（記者潘少棠攝）楊貴媚（中）以《小雁與吳愛麗》奪金馬女配角，同劇的曾國城（左）、夏于喬雙雙「落馬」，搞笑比手勢。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊貴媚以《小雁與吳愛麗》獲金馬61最佳女配角，她會後與同劇演員曾國城、夏于喬出席慶功宴，對於隔了20年再擒馬，感慨說：「20年好漫長，我沒有放棄，這是我最喜歡的工作。」曾國城以第二名落馬男配角，他一吐內心遺撼：「開心不起來，臨門一腳的感覺。」

楊貴媚上月拿下金鐘戲后，這回在金馬大放異彩，運勢旺到無法擋，演技受國際大導演李安的肯定，兩人曾合作《飲食男女》，他大讚楊貴媚很會哭，眼淚無論什麼角度，都掉得分毫不差，「我拍戲30幾年，她是最會哭的藝人。」

曾國城首叩關金馬最佳男配角，最後敗給了施名帥，他被評審稱讚「拉開銀幕的寬度」，得知後露出謎樣神情，打趣問：「是腰圍的寬度？」被問成了「第二名」的心情，他直言：「這種遺珠，感覺開心不起來，臨門一腳的感覺，緣慳一面。」

夏于喬也是首次入圍，她表示和金馬影后擦身不會太失落，「反而比較放鬆。」不忘抱怨好友楊謹華，「謹華今年得金鐘女配角，她鼓勵我要先向宇宙喊話，我就被說服了，睡前拉著老公大喊『我要得獎』」然而落馬後，她收到楊謹華傳的訊息詢問：「難過嗎？」她沒好氣回：「還不是妳害的，我本來心情很平靜，結果大喊完更緊張。」

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