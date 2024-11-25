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周湯豪嗨唱兼球賽報分 腳傷吞藥上台揪媽高歌

周湯豪嗨唱兼球賽報分 腳傷吞藥上台揪媽高歌周湯豪開唱多次收到女歌迷丟給他的內衣。
（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕周湯豪「REALIVE（R2） 特仕版」演唱會昨在台北小巨蛋進行第二場演出，安可時媽媽比莉特別上台和他合唱《什麼都不必說》，掀起高潮。由於演唱會尾聲恰巧是世界12強棒球賽在東京比賽中，周湯豪還兩度即時宣告台灣打出全壘打及得分狀況，全場嗨翻。

比莉（右）現身當嘉賓，直呼對周湯豪的表現感到驕傲。（記者王文麟攝）比莉（右）現身當嘉賓，直呼對周湯豪的表現感到驕傲。（記者王文麟攝）

看到全場上萬歌迷這麼挺周湯豪，比莉說：「我很驕傲，很感動，我怎麼會這麼厲害。」比莉活力十足，周湯豪說：「我媽很瘋狂。」比莉則回應兒子：「我是你的鐵粉，從你第一天就陪你。」更不忘向兒子邀歌：「快幫我寫歌。」周湯豪笑說：「能幫我媽拍MV、寫歌，是屬於我一個人才有的人生經歷。」比莉忍不住大誇兒子：「你真的很厲害。」

除了獻唱《我的i》等歌曲，演唱《Need You》前周湯豪也感性談話：「站上舞台，無比的真實，我不想說這是演唱會，因為我沒有在『演』，有機會釋放抒發心裡說不出來的話，連家人都看不到，感謝有這機會，如此真實。」

前晚首場周湯豪表演太投入不慎扭到腳，左腳踝腫起來，演唱會結束一下台就趕緊冰敷，但腳實在太痛，團隊緊急找物理治療師幫忙處理扭傷問題，先幫他推拿，再把筋扳回來，昨天吃止痛藥忍痛上場。

由於周湯豪左腳仍裹著護踝用具，導致鞋子左右兩腳鬆緊不一樣，因此昨天開演前在後台不斷調整鞋子，不得已延遲半小時開場。

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