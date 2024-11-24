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娛樂 最新消息

（金馬61）劉冠廷主持評價兩極 兩個影后臭臉救場

劉冠廷開場橋段引發討論，在台上靈活耍球令人驚艷。（金馬執委會提供）劉冠廷開場橋段引發討論，在台上靈活耍球令人驚艷。（金馬執委會提供）

〔金馬獎採訪團／台北報導〕金馬獎頒獎典禮昨由劉冠廷獨挑大梁，典禮強碰12強台日棒球大戰，台灣隊打下精彩一仗，劉冠廷也在典禮上耍出一手「好球」，不過他的開場橋段評價兩極，不少觀眾認為他主持太尷尬，所幸台下影后謝盈萱、吳君如即興演出「結屎面」成為亮點，還有網友笑虧「兩個臭臉救金馬」。

劉冠廷開場吊鋼絲降落舞台，在台上拿起3顆球靈活表演雜耍，似乎還有意開跳，但他才剛邁開2步伐隨即喊卡，直呼自己是不會唱跳的演員，沒想到鏡頭隨即轉向台下的謝盈萱，她在2022年主持金馬獎時便是挑戰歌舞秀《謝謝儂》，謝盈萱更幽默的擺出苦瓜臉回應。

而當劉冠廷介紹到吳君如時，他脫口︰「我小時候常看妳電影！」吳君如瞬間變臉裝生氣，俏皮反應引爆全場笑聲。劉冠廷的金馬處女秀看得出有些緊張，他幾乎在北流跑上跑下，一下跑到最高處、一下又衝出場外，網友們也稱讚他體力很好、尬得很有喜感，為劉冠廷這次的表現給予肯定。

王若琳演唱為《鬼才之道》打造的主題曲《鬼才出道》，風光拿下最佳原創電影歌曲。（金馬執委會提供）王若琳演唱為《鬼才之道》打造的主題曲《鬼才出道》，風光拿下最佳原創電影歌曲。（金馬執委會提供）

本屆典禮表演發揮出穩定的高水準，王若琳帶來她為電影《鬼才之道》打造的主題曲《鬼才出道》，該歌曲也拿下最佳原創電影歌曲；9m88以一曲《They Can’t Take That Away From Me》致敬逝世電影人，日前陷親中輿論的安溥同樣以穩健台風完成表演，最後則由魏如萱搭檔黃宣為典禮畫下美好句點。

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