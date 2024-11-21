晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《汪汪》海盜團太萌！ 音樂劇風靡600萬觀眾

音樂劇《汪汪隊立大功-海盜歷險記》昨進行總彩排，現場童趣十足。（寬宏提供）音樂劇《汪汪隊立大功-海盜歷險記》昨進行總彩排，現場童趣十足。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕風靡全球大小朋友的音樂劇《汪汪隊立大功–海盜歷險記》首度來台！該劇自2016年秋季首演以來，吸引全球逾600萬名觀眾，巡演超過40個國家，昨下午在台總彩排，現場歡樂無比。

劇中萊德隊長帶領汪汪隊的成員阿奇、小礫、毛毛、天天等人一起踏上尋找神秘海盜寶藏之旅；導演布蘭妮安特爾說：「這是這齣音樂劇第一次來到台灣，我們會鼓勵大小朋友一起跳舞，非常的有趣好玩。」

飾演萊德隊長的瑞奇多布斯提到：「《汪汪隊立大功》是很有名的動畫，萊德隊長與汪汪隊證明了人們能透過毅力與團結戰勝一切，沒有事情能難倒他們。」

《汪汪隊立大功–海盜歷險記》改編自《汪汪隊立大功》動畫，該動畫至今熱播10季，全球收視率居高不下，尼克兒童頻道與VStar娛樂製作公司決定製作音樂劇，讓螢光幕中的汪汪隊躍上舞台。該劇昨起至24日在台北國際會議中心演出，購票可洽寬宏售票、全台萊爾富及OK便利商店。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中