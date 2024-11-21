《汪汪》海盜團太萌！ 音樂劇風靡600萬觀眾

音樂劇《汪汪隊立大功-海盜歷險記》昨進行總彩排，現場童趣十足。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕風靡全球大小朋友的音樂劇《汪汪隊立大功–海盜歷險記》首度來台！該劇自2016年秋季首演以來，吸引全球逾600萬名觀眾，巡演超過40個國家，昨下午在台總彩排，現場歡樂無比。

劇中萊德隊長帶領汪汪隊的成員阿奇、小礫、毛毛、天天等人一起踏上尋找神秘海盜寶藏之旅；導演布蘭妮安特爾說：「這是這齣音樂劇第一次來到台灣，我們會鼓勵大小朋友一起跳舞，非常的有趣好玩。」

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飾演萊德隊長的瑞奇多布斯提到：「《汪汪隊立大功》是很有名的動畫，萊德隊長與汪汪隊證明了人們能透過毅力與團結戰勝一切，沒有事情能難倒他們。」

《汪汪隊立大功–海盜歷險記》改編自《汪汪隊立大功》動畫，該動畫至今熱播10季，全球收視率居高不下，尼克兒童頻道與VStar娛樂製作公司決定製作音樂劇，讓螢光幕中的汪汪隊躍上舞台。該劇昨起至24日在台北國際會議中心演出，購票可洽寬宏售票、全台萊爾富及OK便利商店。

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