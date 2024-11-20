李安獲日本世界文化獎 台灣第一人

李安（左）從日本常陸宮妃華子手中接下「高松宮殿下紀念世界文化獎」，他是獲得此獎項的第一位台灣導演。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕有日本藝術界諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」（簡稱世界文化獎）昨天舉行頒獎典禮，台灣導演李安被選為劇場與電影領域得獎人，他也是首位獲得這個獎項的台灣導演。駐日代表李逸洋到場致賀，表示全體國人都感到很驕傲。

駐日代表李逸洋（右）向獲獎的導演李安（左）表示恭賀之意。（記者林翠儀攝）

李安以電影「斷背山」、「少年Pi的奇幻漂流」兩度獲得奧斯卡金像獎最佳導演，被選為今年戲劇與影像領域的獲獎者，日本大導演黑澤明也曾獲得這個獎項。

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昨天的典禮由常陸宮妃華子親自出席頒發獎項，日本前首相岸田文雄代表致詞，包括鈴木京香等日本明星和各國使節共220人出席。

李安在獲獎後受訪表示，今年有個共通的主題就是世界不太和平，主辦單位透過這個獎項，希望藝術家能超越這些困境帶給人們精神上的安慰，這是令他最感動的地方。

獲邀觀禮的李逸洋向李安表示恭喜，他表示李安是來自台灣第一位得獎的人，意義重大，希望能夠分享李安的榮耀和喜悅，他強調，李安對台灣的貢獻和對後進的鼓勵令人敬佩。

今年的得獎者除了李安之外，建築類獲獎者為日本建築師坂茂、繪畫類為法國裝置藝術家蘇菲卡爾（Sophie Calle）、雕塑類獲獎者為哥倫比亞雕塑家莎塞多（Doris Salcedo），音樂類為葡萄牙鋼琴家皮耶絲（Maria João Pires） 。其中台灣和哥倫比亞的藝術家均為首次獲獎。5人將在今天上午晉見日本德仁天皇和皇后。

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