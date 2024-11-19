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金素妍最潮帶貨女王 撩出高收視

金素妍最潮帶貨女王 撩出高收視金素妍（左）、延玗臻在《貞淑的推銷》共譜曖昧情，令戲迷津津樂道。
（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕百想戲后金素妍主演19禁韓劇《貞淑的推銷》前晚結局，收視8.5%創新高，該劇是韓國首部以「情趣用品」為主軸的電視劇，以金素妍為首的「銷售四姐妹」最終克服萬難，創立屬於自己的店，迎接全新人生。

李世熙（左起）、金成鈴、金善映、金素妍在《貞淑的推銷》情同姐妹，為彼此的生活加油打氣。（Netflix提供）李世熙（左起）、金成鈴、金善映、金素妍在《貞淑的推銷》情同姐妹，為彼此的生活加油打氣。（Netflix提供）

劇中金素妍、金成鈴、金善映、李世熙出於各種原因，展開成人用品的銷售，其中金素妍因丈夫出軌選擇離婚，為照顧年幼的兒子，決定一肩扛起家計，開啟銷售事業，她和男主角延玗臻的曖昧情感是戲中看點之一。

韓媒分析該劇收視雖然未達雙位數，不過成功打破1992年保守年代對「性」的偏見，加上演員們的團結互助、自然生動的演出，以及沒有真正的反派，卻讓觀眾感同身受，不自覺跟著故事推進露出笑容，重新燃起勇氣和希望。

特別的是，金素妍成功褪下「強勢角色」形象，完美表達「韓貞淑」勇敢開拓自己人生的故事；金素妍在劇終感言表示，「這次作品涉及成人用品，不知道大家接受度如何，幸好大家看得開心，多虧大家。」表示想給劇組人員大大的鼓掌。

延玗臻飾演來自首爾的刑警，展現個人魅力，他感性表示拍攝時的每個瞬間都很幸福，不知不覺得到很大的安慰；被封「最佳綠葉」的金善映飾演的「姈福」辛苦養育4個孩子，表示「多虧喜愛電視劇的觀眾，我們才能真心的笑出來。」《貞淑的推銷》全12集在Netflix上架。

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