薛仕凌 謝盈萱扮夫妻互封怪人 楊謹華親密詹懷雲 害羞頻NG

薛仕凌（左）、謝盈萱互爆彼此是「怪人」，首次合作激盪火花。（Netflix提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕Netflix《影后》播出後熱度居高不下，劇組趁熱釋出「可敬的對手」花絮，婚姻遭插足的謝盈萱、薛仕凌夫妻檔互爆對方是「怪人」。楊謹華多年未拍感情戲，和詹懷雲親密戲害羞到頻頻NG，樂喊「戀愛的感覺回來了」。

楊謹華（右）談愛詹懷雲，樂喊戀愛的感覺回來了。（Netflix提供）

薛仕凌大讚謝盈萱是非常纖細的演員，對戲時彼此經常激盪火花，不過他補充謝盈萱「就是個怪人」，笑說大家不要被她外表所騙；謝盈萱不約而同形容薛仕凌超級奇怪，劇組只要有口哨聲，就是他出現了。謝盈萱直言薛仕凌有音樂人個性，起初相處不時就冷場，好在後來漸入佳境，巧的是在劇中同樣與薛仕凌與多場精彩對手戲的林廷憶，也認證薛仕凌怪怪的。

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詹懷雲劇中和楊謹華大談姐弟戀，大笑直呼：「我壓力很大！緊張是肯定的啊！」他自爆一場對著楊謹華放置酒瓶的戲，因兩人靠得很近，「那一刻在我另外一個世界是好幾秒。」楊謹華浮誇說自己兩萬年沒拍戀愛戲，這回真的有甜蜜的感覺，她透露詹懷雲平時話少沒靈魂，對戲時眼神卻格外真摯。

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