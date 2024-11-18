澎恰恰跪磕3次拜別師父 陳子強險遭換角感念提攜

捲入合約風波的澎恰恰昨現身送別師父，隨後快閃離開。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝、侯家瑜／台北報導〕眾星昨現身悲慟弔唁演藝圈長青樹石英，高欣欣和兵家綺談起「石爸」雙雙落淚，陳子強則感念石英在他險遭換角時出面相救，締結師徒情緣，而近期捲入合約風波的澎恰恰隻身送別師父，隨後快閃離開。

澎恰恰與石英遺孀吳玲、女兒林千鈺坐在第一排，獻花之後在靈前下跪磕頭3次，隨後起身離開不願多言。

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久違公開露面的「鳥來嬤」吳敏不捨與石英近60年的戰友情，「他很自愛，讓觀眾朋友覺得我們演藝圈沒有這麼亂，他很愛這個工作，我們都在想怎麼把戲演好，幫老闆賺錢，我們都是一步一腳印走出來的。」

兵家綺哽咽憶石英，透露去年雙親先後離世，現在又少了一個可以叫「爸」的人，「我希望石爸永遠活在我們心裡，我們都會想念他。」

高欣欣談起和石英相處難過語塞，她說石英離世前她有跟林千鈺聯絡，說好等她從日本返台就去探望石爸，讓她悲喊：「怎麼沒等我！」

陳子強透露拍攝第一檔戲險遭換角，幸好石英出手解圍，結下師徒情誼。（記者王文麟攝）

陳子強神情哀傷，提到拍攝第一檔電視劇時頻頻NG險遭換角，當時石英就跟製作人說：「這個小孩我來教，他只是還沒開竅而已。」讓他一直感念石英提攜。

捲入合約風波的澎恰恰昨現身送別師父，隨後快閃離開。（記者王文麟攝）

方馨現身弔唁後，下午與唐美雲接續演出石英生前最後一部作品《孟婆客棧》的舞台劇，以遺作正式送別親愛的石爸。

六月、李易、邰智源、寇世勳、游安順、方文琳等星友，昨也出席送別。

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