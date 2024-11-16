攻蛋強碰金馬獎 周湯豪自信嗨爆全場

周湯豪攻蛋倒數，忙著為演唱會練團。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪下週六、日將在小巨蛋舉辦「REALIVE（R2）特仕版」演唱會，預告超過6成內容全翻新，舞蹈不只重新編排，更加了與觀眾互動的橋段，他說：「一言難盡，來了就知道，保證讓你沉浸入坑。」

近期周湯豪除了睡覺，其他時間都忙著籌備演唱會，行程就是剪接室、練團室、練舞室及健身房來回跑。他不只練舞、練歌、練體力，更要操刀製作演唱會全部的影像，下了舞台也沒閒著，包辦了自己和所有舞者、模特兒的造型 。

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周湯豪在2年前一手打造的「REALIVE」演唱會，舞台設計榮獲國際知名K DESIGN AWARD金獎與DFA銀獎的雙料肯定，向來勇於挑戰的他說：「這次走未來工業的風格，每個段落呈現不同層次感和驚喜，國際認可的舞台設計，你們來了就知道。」

最後周湯豪不忘提醒歌迷，記得穿銀、白風格的衣服到場，「我的演唱會就是不要坐著，一樓派對區的朋友們離我最近，請大家和我一起整場站著high爆。」

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