（人物專訪）莫子儀以父為偶像 效法當家庭支柱

莫子儀面對記者提問侃侃而談，甚至有說有笑，展現沉穩內斂的另一面。（記者陳奕全攝，服裝提供：APUJAN）

記者廖俐惠／專訪

莫子儀從事表演工作將近30年，人生大半輩子都奉獻在劇場、戲劇演出中，他笑說過去的自己活得浪漫，30歲之前只顧著夢想，卻在某一天驚覺父親已白髮蒼蒼，連身高都比他矮時，莫子儀才體會到與家人相處時光的可貴。

★《餘燼》飾演父子兩角色 笑稱被騙

43歲的莫子儀在2020年以《親愛的房客》奪下金馬影帝，今年又以電影《餘燼》入圍金馬獎男配，他在片中一人分飾兩角，其一是白色恐怖受害者莫聲遠，另一角色則是莫聲遠的兒子莫子凡，莫子儀稱開拍前一個月才知道「父子檔」都由他飾演，讓他打趣說道︰「我是被騙來的。」

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莫子儀在《餘燼》中飾演白色恐怖受難者莫聲遠，行刑畫面令人震撼。（本地風光提供）

提到父親，莫子儀稱爸爸是他的偶像，一輩子都孜孜不倦，從沒請過病假，至今還不願退休，74歲仍在從事保全工作，覺得還活著就要努力工作，對家庭有很重的責任感；如今莫子儀對自己的期許，就是希望能夠成為家庭的支柱。

★當人夫後不再任性 生孩子隨緣

結婚兩年，莫子儀改變了很多，以前很任性，可以一整天待在博物館看書，看到忘記吃飯；現在有了太太，不能只顧自己，要記得洗碗、倒垃圾，也要陪太太吃飯，「記得你不是一個人，不能隨心所欲，要把太太刻進生命中。」

談及成為爸爸的可能性，莫子儀不諱言感到害怕，謙虛的說：「我缺點滿多的，怕自己沒辦法成為稱職的父親。」但對於是否會有孩子，他則說一切順其自然。

★影帝沒自信不軋戲 一次只做一件事

即便是金馬影帝，莫子儀在表演上仍對自己很沒信心，稱一次只能做一件事情，絕對不軋戲外，拍攝前一個月會把時間留給劇組，希望勤能補拙，盡全力做到最好。此次入圍金馬獎，莫子儀歸功於身邊的工作人員，感謝支持的觀眾，希望以行動回報，「我的報答就是把我的戲演好。」

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