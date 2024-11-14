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娛樂 最新消息

楊謹華決裂謝盈萱藏巧合 影后對戲誤喊蕭雅之

楊謹華（右）和詹懷雲在《影后》中姐弟戀討論度高，私下也有默契。（記者潘少棠攝）楊謹華（右）和詹懷雲在《影后》中姐弟戀討論度高，私下也有默契。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華、謝盈萱等人主演的夯劇《影后》討論度飆升，連續4天蟬聯台灣Netflix排行榜冠軍，雙姝決裂戲碼讓許多人聯想到楊謹華戲外和蕭亞軒16年閨密情破裂，楊謹華還曾把謝盈萱劇中名「薛亞之」念成「蕭雅之（蕭亞軒本名）」，只是楊謹華受訪時數度帶開話題，問她拍完戲會想跟閨密破鏡重圓？她結巴回：「所有事情就隨緣吧！」

楊謹華（左）和蕭亞軒曾是圈內著名的姐妹淘。（資料照）楊謹華（左）和蕭亞軒曾是圈內著名的姐妹淘。（資料照）

對於自己講錯名字，楊謹華避重就輕表示：「我常把劇裡《野貓》講成《黑貓》，所以我沒有把它特別放在心上。」至於跟好友吵架變成劇情一部分，楊謹華提到編導嚴藝文確實有找她詳談6小時做演員的田野調查，但她只有欲罷不能聊工作，「沒有提到私生活，情節純屬巧合。」

然而編導嚴藝文曾提到楊謹華拍她和謝盈萱決裂的戲之前，楊謹華明顯累了，碰巧當天Coco李玟過世，嚴藝文知道楊謹華私下也有斷交的朋友，立刻出狠招，走到她身邊說：「妳想像妳那位好朋友像Coco這樣離世。」楊謹華被嚴藝文逼哭，隨即開拍一次到位。

對於自己被嚴藝文一句話逼哭，楊謹華避重就輕帶過說：「導演很厲害，對演員都有不同的小技巧，可以讓演員快速進入這場戲達到的效果。」接著自顧自聊起在遊覽車上告白的戲，她說拍戲前做很多準備，沒想到現場導演不斷要求她「再來一次」，後來經過討論，才達到導演心中該有的模樣。

此外，她和詹懷雲搭檔的「姐弟戀」組合爆紅，楊謹華談起兩人合作之初，提到詹懷雲太緊張，在小房間讀本卻一直往後退，楊謹華說：「他背後是窗戶，實在很怕他會掉下去。」後來楊謹華努力找星座等話題親近，才逐漸消弭詹懷雲的緊張感。

至於她老公的觀後感，她說老公認為戲裡戀愛的粉紅泡泡確實很重，但最愛的橋段是她劇中跳《音浪》，在家時常學角色邊唱邊跳。

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