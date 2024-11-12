晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（慾情日星哈台灣美食）成田凌狂嗑雞肉飯 森田剛獨愛烤全豬 中村映里子難抗台啤

《雨中的慾情》的台灣女星李杏（左起）和日星中村映里子、成田凌、 森田剛出席金馬影展首映，期盼聽到台灣觀眾的觀影心得。（記者潘少棠攝）《雨中的慾情》的台灣女星李杏（左起）和日星中村映里子、成田凌、 森田剛出席金馬影展首映，期盼聽到台灣觀眾的觀影心得。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日星成田凌、中村映里子、森田剛主演日片《雨中的慾情》昨在金馬影展首映，全片在嘉義拍攝，寶島美食征服3位主角；成田凌除了大膽嗑了臭豆腐，大讚好吃，還到同一家雞肉飯狂吃3天，中村映里子、森田剛分別對台啤、烤全豬情有獨鍾。

該片改編自日本前衛成人漫畫始祖柘植義春的異色同名短篇，成田凌回憶去年在嘉義待了1個月，直說電影氛圍和嘉義當地很契合，「身為演員，幾乎不用塑造角色就能演出」，直呼在台拍戲享受又奢侈。

中村映里子（左起）、成田凌、森田剛主演《雨中的慾情》昨在金馬影展首映。（光年映畫提供）中村映里子（左起）、成田凌、森田剛主演《雨中的慾情》昨在金馬影展首映。（光年映畫提供）

成田凌和中村映里子在片中有大膽床戲，成田凌為戲全身除毛，希望給予對手演員尊重。中村映里子則坦言從接到劇本到拍攝時間很短，很努力健身、保養肌膚，還做精油按摩，笑稱：「一開始注意碳水化合物的攝取，但拍攝結束後每天都很累，想喝酒，台啤真的太好喝。」喝完發現體重沒有增減。

森田剛和李杏演夫妻，其中森田剛用中文說「吃烤鴨」讓人印象深刻，他表示那句話練了超久，想給自己100分，卻自爆最後用的是事後配音，拍完就全忘了。

★李杏演森山剛老婆  喊快死了

李杏難得加入日片劇組，還以該片踏上東京國際電影節紅毯，她羞認一直是V6的粉絲，直說：「當初聽到要和森田剛演戲，心跳漏一拍。」更誇張表示：「都快死了！」打趣說工作時都不敢追星，因日本演員工作狀態是嚴肅的，努力在克制自己（想追星）的衝動。《雨中的慾情》12月27日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中