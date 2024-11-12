（慾情日星哈台灣美食）成田凌狂嗑雞肉飯 森田剛獨愛烤全豬 中村映里子難抗台啤

《雨中的慾情》的台灣女星李杏（左起）和日星中村映里子、成田凌、 森田剛出席金馬影展首映，期盼聽到台灣觀眾的觀影心得。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日星成田凌、中村映里子、森田剛主演日片《雨中的慾情》昨在金馬影展首映，全片在嘉義拍攝，寶島美食征服3位主角；成田凌除了大膽嗑了臭豆腐，大讚好吃，還到同一家雞肉飯狂吃3天，中村映里子、森田剛分別對台啤、烤全豬情有獨鍾。

該片改編自日本前衛成人漫畫始祖柘植義春的異色同名短篇，成田凌回憶去年在嘉義待了1個月，直說電影氛圍和嘉義當地很契合，「身為演員，幾乎不用塑造角色就能演出」，直呼在台拍戲享受又奢侈。

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中村映里子（左起）、成田凌、森田剛主演《雨中的慾情》昨在金馬影展首映。（光年映畫提供）

成田凌和中村映里子在片中有大膽床戲，成田凌為戲全身除毛，希望給予對手演員尊重。中村映里子則坦言從接到劇本到拍攝時間很短，很努力健身、保養肌膚，還做精油按摩，笑稱：「一開始注意碳水化合物的攝取，但拍攝結束後每天都很累，想喝酒，台啤真的太好喝。」喝完發現體重沒有增減。

森田剛和李杏演夫妻，其中森田剛用中文說「吃烤鴨」讓人印象深刻，他表示那句話練了超久，想給自己100分，卻自爆最後用的是事後配音，拍完就全忘了。

★李杏演森山剛老婆 喊快死了

李杏難得加入日片劇組，還以該片踏上東京國際電影節紅毯，她羞認一直是V6的粉絲，直說：「當初聽到要和森田剛演戲，心跳漏一拍。」更誇張表示：「都快死了！」打趣說工作時都不敢追星，因日本演員工作狀態是嚴肅的，努力在克制自己（想追星）的衝動。《雨中的慾情》12月27日在台上映。

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