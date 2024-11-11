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丁噹田中馬拉松獻唱 盼明年參賽挑戰全馬

丁噹希望明年有機會挑戰田中馬拉松參加全馬比賽。（相信音樂提供）丁噹希望明年有機會挑戰田中馬拉松參加全馬比賽。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹、GX「鼓鼓」呂思緯和蕭秉治、白安還有麋先生前天為「2024台灣米倉田中馬拉松」選手之夜演唱，丁噹還透露，明年想要挑戰全馬馬拉松。

丁噹獻唱《野獸》、《派對動物》等歌曲，氣氛超嗨，她充滿自信說：「我在台上的體力，跑全馬應該沒問題吧！」放話明年想到田中挑戰全馬，她也談到：「很久沒在台北小巨蛋和高雄巨蛋與大家見面了，我們正在積極申請場地中，等我消息！」

任賢齊向來很支持老家舉辦的田中馬拉松，號稱活動「永久顧問」，今年因工作無法參與，鼓鼓透露任賢齊在活動前先傳訊息感謝他，鼓鼓則帶全場歌迷一起高喊：「小齊哥，想你了！」

鼓鼓獻唱《當我變成我們》等歌曲，還搶先爆料蕭秉治的《完人》新專輯將在12月4日推出，蕭秉治加碼公布他在12月7日小巨蛋「活著Alive」演唱會，加開3樓包廂區將在11月14日中午12點開賣。

麋先生曾在任賢齊的鼓吹下參加田中馬拉松，跑完全身痠痛，開玩笑說：「跑完後的一個月都不想聽小齊哥的歌了。」

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