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娛樂 最新消息

《聚焦金馬61女配角戰力分析》陸弈靜7度擦身PK雙金影后楊貴媚

記者廖俐惠／專題報導

第61屆金馬獎最佳女配角之爭，迎來「影后級演員」廝殺，雙金影后楊貴媚來勢洶洶，對上金鐘迷你戲后陸弈靜，7度入圍皆與金馬擦身而過的她能否順利擒馬？張榕容挾3度入圍影后光環，對上連續兩年入圍女配的劉奕兒，歌手出身曾沛慈展初生之犢不畏虎氣勢，能否接棒「星光二班」同學方志友獲獎，戰況精采可期。

楊貴媚。（金馬執委會提供）楊貴媚。（金馬執委會提供）

楊貴媚 細膩詮釋矛盾母女情

年齡：65歲

金馬經歷：3度入圍影后，以《月光下，我記得》封后，2度入圍女配

楊貴媚曾以電影《月光下，我記得》戴上金馬后冠，兩度（含本屆）獲得女配角提名。暌違20年再度以《小雁與吳愛麗》入圍金馬，同樣演出「媽媽」一角，她飾演的吳愛麗面對女兒殺害丈夫、遭新歡家暴，甚至被迫照顧丈夫外遇生下的孩子，多層次又複雜的角色只有楊貴媚能將其完美詮釋，宛如真的生活在美濃的普通媽媽一般，演技爐火純青，與夏于喬的母女對手戲中更激起雙方火花，楊貴媚堪稱奪獎熱門。

陸弈靜。（金馬執委會提供）陸弈靜。（金馬執委會提供）

陸弈靜 揪心演技揭長照悲歌

年齡：66歲

金馬經歷：曾以《不見》獲影后提名，7度入圍女配

陸弈靜在《白衣蒼狗》中雖然戲分不多，卻是整部片的亮點之一，她在片中飾演白髮蒼蒼的老母親，不但要面對家徒四壁的窘境，還得獨力扶養病兒，不用一句台詞，光從陸弈靜的眼神就能看出被現實壓垮的無奈，以及長照悲歌下的絕望，她的演技如疼痛般使人共情，絲絲入扣，展現她硬底子演員的實力。

陸弈靜的演技無庸置疑，但總是與金馬失之交臂，7度獲金馬提名都鎩羽而歸，悲情程度可比楊謹華，是否能以《白衣蒼狗》成功破除魔咒，相信陸弈靜及眾影迷都引頸期盼。

張榕容。（金馬執委會提供）張榕容。（金馬執委會提供）

曾沛慈 一滴眼淚就令人動容

年齡：40歲

金馬經歷：首度入圍女配

曾沛慈曾經在台劇《我們與惡的距離》中飾演思覺失調症患者的姊姊，這次則在電影《BIG》飾演癌症病童的單親媽媽，同樣演出陪病家屬的角色。曾沛慈在片中為照顧孩子心力交瘁，卻幾乎不在孩子前面露擔憂，但當面對生離死別、重情緒戲時，曾沛慈把母親的掙扎以最純粹、最乾淨的演技呈現，一滴眼淚就足以令人動容。值得一提的是，上一屆的金馬女配得主是《本日公休》的方志友，她與曾沛慈皆是出身「星光二班」的歌手演員，曾沛慈能否接棒方志友氣勢，為本屆看點之一。

張榕容。（金馬執委會提供）張榕容。（金馬執委會提供）

張榕容 傲嬌鬼后陽間搶金馬

年齡：37歲

金馬經歷：3度爭后，首度入圍女配

張榕容曾3度入圍金馬影后，上次提名已是12年前《逆光飛翔》中溫暖的小潔，此次帶來喜劇電影《鬼才之道》，片中飾演「鬼后」凱薩琳，不但要面對女明星間的心機之爭，卻又「傲嬌」地提攜後輩，這樣嘴巴壞、但心地善良的角色，被張榕容詮釋地相當討喜，更別說要做出折腰等不符合人體工學的動作，沒有觀眾在走出戲院後，是不愛凱薩琳的。「金鬼獎」影后是否也能抱走「金馬獎」，都是「陰陽」兩界最矚目的話題。

劉奕兒。（金馬執委會提供）劉奕兒。（金馬執委會提供）

劉奕兒 完美駕馭彆扭女兒心

年齡：33歲

金馬經歷：2次入圍女配

劉奕兒出道9年，去年以《老狐狸》搶奪女配失利，今年以《女兒的女兒》捲土重來，片中有別於《老狐狸》的性感鬈髮、大紅唇造型，此次搖身一變化身「帥T」，留起中性的個性短髮，演繹出時而撒嬌、時而叛逆的女兒范祖兒。除了將孩子面對母親的彆扭心情展露無遺之外，還呈現出女同志伴侶為求子遠赴異鄉所產生的內心煎熬，錯綜複雜的各種情緒交織，劉奕兒交出演藝生涯中十分漂亮的成績單，33歲的她還有無限可能。

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